联合国电子政务发展指数排名 我国位居第33位

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 哈萨克斯坦国家公务员事务和反腐败署副署长阿力克•什皮克巴耶夫5日表示，联合国电子政务发展指数排名中，哈萨克斯坦位居第33位。

什皮克巴耶夫5日出席在阿斯塔纳举行的主题为"有效管理监狱：阻止监狱贪污贿赂行为"的会议并发表讲话。



什皮克巴耶夫表示，人民对电子政务系统的了解正在不断加深。目前，国家服务业务47%以电子形式进行，而2014年该数据仅为10%。个人政府业务24%可通过电子形式受理，而较三年前上涨5倍（4.6%）。



据他介绍，通过电子政府受理业务，全国政府服务领域贪污贿赂犯罪率下降了两倍。电子政府在后苏联国家中也是广受关注的问题之一。



什皮克巴耶夫表示还表示，政府计划将电子政府受理业务达到90%。目前，哈萨克斯坦电子政务发展指数较东南亚国家位居第7位，联合国电子政务发展指数排名第33位。



值得一提的是，首次在阿斯塔纳召开的"有效管理监狱：阻止监狱贪污贿赂行为"会议由哈萨克斯坦国家公务员事务和反腐败署同国际监狱改革组织（PRI）联合组织。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】