34岁彼得罗巴甫尔“英雄母亲”喜获第12个孩子

哈通社阿斯塔纳1月12日电 彼得罗巴甫尔市34岁居民塔提亚娜•库勒特谢娃近日顺利产下第12个孩子，母子平安。

这位母亲在1月8日晚至9日凌晨之际，诞下了这个孩子并为其命名为丹尼尔。孩子十分健康，体重3公斤900克，身高53公分。

经医生检查一切正常后，库勒特谢娃女士的丈夫带着全家人，浩浩荡荡的将这位"英雄母亲"和新生宝宝接出了医院。

据悉，这位女士的第一胎，是在她20岁时产下的。目前，她的每一个孩子都得了到国家的专项补助。

"国家对年轻母亲们的帮助非常好。"塔提亚娜说。

据悉，今年哈萨克斯坦政府为保障1岁以下婴幼儿营养需求，专项拨款总额达373亿坚戈。

"第12个孩子加入了我们的大家庭，这让我感到十分高兴。我爱我的每一个孩子，而且我相信，丹尼尔不是我最后一个孩子。如果上天保佑的话，我很希望能够再要几个孩子。没有什么是比将新生命带到这个世界，更令人感到幸福的了。"塔提亚娜说。

对于库勒特谢娃女士第12个孩子的顺产，当地医院的医生们并不掩饰惊叹之情。

"在此之前，我见过生下第9个、第10个孩子的母亲。但在这个年纪，就已经成为了12个孩子的母亲，这种情况还是相当少见的。至少在我的行医生涯里是头一次见到，说不好，这位女士还会再来我们部门几次，我对此多少有些期待。"当地医院妇产科主任医师尤利娅•叶莉齐娜说。（编译：塔尔）