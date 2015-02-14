中埃共建&#34;21世纪海上丝绸之路&#34;

哈通社阿斯塔纳2月14日电，据中国媒体光明网14日消息，海洋是各国经贸文化交流的天然纽带。新形势下，中国提出了共建"21世纪海上丝绸之路"的战略构想，希望通过以点带线、以线带面的方式，增进同沿线国家和地区的经贸合作与友好往来。这对于促进区域经济一体化，增强中国的战略安全具有深远意义。

历史上，四大文明古国因丝绸之路而相识相知。阿拉伯语中，古代中国被称为"隋"，这一称谓沿用至今。考古学家相信，早在公元前1070年，古中国与古埃及就已在丝绸之路上相遇。斗转星移，3000多年后的今天，"21世纪海上丝绸之路"再次成为联系两个文明古国的纽带。

去年12月，埃及总统塞西成功访华，中埃关系在两国元首的共同推动下，升级为全面战略合作伙伴关系。埃及前总理埃萨姆•谢拉夫说，习近平主席提出的共建"一带一路"的战略构想，与埃及当前的伟大复兴梦不谋而合。 埃及苏伊士运河管理局局长马米什向记者介绍了构筑"埃及梦"的两大基石：苏伊士运河区发展计划、开凿新苏伊士运河计划。前者是利用苏伊士运河的独特区位优势，以亚欧经贸往来带动运河走廊经济带的发展。后者是提升苏伊士运河的通航能力，以适应新时期海洋运输业的发展需要。 埃及的苏伊士运河连通了地中海和印度洋，是海上丝绸之路的关键节点和重要延伸。苏伊士运河大大缩短了亚欧两个市场在时间和空间上的距离，为增进亚欧之间的贸易往来创造了条件。 马米什称，开凿新运河实际上是在北起点的第60公里至95公里河段处，挖一条新的平行河道。这样一来，过去的"单行线"将变成"双向道"，大大提升通航效率。目前，南向船只要通过苏伊士运河，中途需要在大苦湖等待8-10个小时。此外，对37公里长的河段进行疏浚，从而允许吃水深度超过66英尺（约20米）的超大型船舶通行。新运河建成后，船舶通过苏伊士运河将不需要等待，每天的通行量将由49艘提升至97艘，平均通行时间由18小时缩短为11小时，运河收入有望实现259%的增长。 苏伊士运河的全面升级将为埃及运河走廊经济带的发展带来重要机遇。马米什表示，苏伊士运河区发展计划是以运河周边的"六港两区"（即西塞得港、东塞得港、阿里什港、阿达贝亚港、苏赫奈港、艾勒图尔港，伊斯梅利亚科技园区、苏伊士湾西北工业区）为依托，带动包括汽车组装、高新电子、石油炼化、轻金属、水产养殖、船舶制造、轻纺织品、玻璃加工等全产业的发展，将埃及打造成世界级的经贸和物流中心。

"互利共赢"是"一带一路"的基本特征。中国经济学家俞平康通过严格计算得出，中国每1单位的基建投资，将拉动上游相关产业1.89单位的生产扩张，同时推动下游产业3.05单位的生产扩张。也就是说，1单位投资走了出去，将带动1.89单位的国内生产，这有助于消化国内的过剩产能。更重要的是，3.05单位的推动效应贡献给了国外，有助于相关国家的经济发展。

埃及苏伊士运河管理局公共关系负责人哈立德•阿克拉米告诉记者，中国在基建方面的优势将帮助埃及"筑梦"。新苏伊士运河的贯通将使海上通道变得更快、更高效。可以说，埃中两国因"21世纪海上丝绸之路"形成了"命运共同体"。

事实上，中埃合作可以追溯至2008年的埃及苏伊士经贸区项目。截至目前，该项目已实现投资4.6亿美元，吸引了制造业企业32家。随着中埃合作的不断深化，该项目预计最终将吸引企业150家，投资总额将达15亿美元，提供近4万个就业机会。

王毅外长去年12月访问埃及时表示，中方对埃及开展投、融资合作不设任何政治条件，注入的完全是"正能量"。在经历了4年多的曲折探索后，埃及亟须找回大国地位和大国自信。共建"21世纪海上丝绸之路"的战略构想，无疑为实现埃及的伟大复兴梦带来希望。 （光明日报开罗2月12日电 光明日报驻开罗记者 于杰飞）