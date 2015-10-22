外媒：影片&#34;回到未来&#34;30周年 当中多少发明已存在？

哈通社阿斯塔纳10月22日电 据外媒报道，2015年10月21日对科幻影迷是个特殊的日子，因为这一天是1985年美国喜剧科幻电影《回到未来I》第一部中，主人公马蒂•麦佛莱（Marty McFly）和布朗博士（Dr. Brown）乘时间机器飞向未来的日子。在其续集《回到未来II》中，此片编剧在电影中加入了许多当时看上去很新潮的2015年发明。

近日，福斯新闻网整理了《回到未来II》中一些已成为现实的发明和一些失败的预言。 视频会议：影片中马蒂和他的一个同事在2015年开视频会议。而现在的如Skype和Facetime等软件都完全胜任这一功能。 "完美"百事可乐：影片中马蒂喝了一种据说更好的百事可乐，称作"完美"百事可乐。在《回到未来》30周年之际，百事公司抓住机会生产了"完美百事可乐"，并在纽约市举办的漫画展（Comic Con）上进行了发布。此产品现在可在网上购买。 指纹辨识技术：影片中，人物使用指纹而不是钥匙打开房门。今天，指纹辨识器的确已经在诸多电子设备上得到应用。 会飞的车：电影中布朗博士带着马蒂驾驶的是一辆会飞的车。目前，世界各地已经有若干原型飞车问世。估计不久的将来会飞的车将会进入我们的生活。 但是，电影中的很多预言也未能被实现。 女总统：影片中，马蒂到达2015年的时，美国总统是一位女性。但是，美国尚未出现过女总统。 弹射座椅普及：电影中，弹射座椅已得到广泛应用。但是，现在弹射座椅在我们的生活中并非到处可见，仍然限于一些高端设备，如战斗机。 攻克癌症：电影中马蒂打开一份报纸，其中有一篇文章说胆固醇可能是癌症的克星。但是人类在现代医学领域有很多进步，但许多癌症依然是绝症。 当年，《回到未来》三部曲上映之后获得极佳的票房收入和口碑，成为美国科幻剧中的经典作品。扮演主角马蒂的米高福克斯（Michael J. Fox）也因此一举成名。《回到未来I》描述了身在1985年的主角马蒂意外回到1955年的故事。在那里，他巧遇年轻时的父母，而其母阴差阳错的对他一见钟情。此时，马蒂必须让自己的父母重新坠入爱河才能修正这一荒唐的历史错误。之后。他和布朗博士一起合作，最终重新回到自己真实的年代--1985年。