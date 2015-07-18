英女王&#34;纳粹敬礼&#34;视频曝光 白金汉宫&#34;失望&#34;

哈通社阿斯塔纳7月18日电 据BBC报道，英国女王伊丽莎白二世1930年代初做出纳粹敬礼动作的视频曝光，白金汉宫表示失望。

英国《太阳报》发布了女王与母亲、妹妹和爱德华叔叔在一起时拍摄的一段视频。 白金汉宫表示，"对这段80多年前的视频被人获得并利用感到失望"。 《太阳报》拒绝透露自己如何得到视频，并表示这是一个"重要且有意思的故事"。 "误导和不诚实" 《太阳报》说，在这段长度为17秒的黑白视频中，当时7岁的女王在苏格兰巴尔莫勒尔城堡内花园的草坪上与狗玩耍，身边是母亲、爱德华叔叔（后来的爱德华八世、温莎公爵）和妹妹。 女王的母亲举手做出纳粹敬礼的姿势，随后女王学着这样做，爱德华也举起手臂。 视频摄于纳粹德国元首希勒特地位高涨的1933或1934年，但是拍摄的具体情况尚不清楚。 来自白金汉宫的消息说："多数人将会在正确的时代背景下来观看这段视频，当时情况属于家庭娱乐的时刻，短暂做出了很多人在当代新闻纪录中看到的一个手势"。 《太阳报》表示无意指责女王幼年时的做法 "没有一个人在当时知道这个手势后来会如何演变，以此暗示任何其它意义是误导和不诚实的。" 来自白金汉宫的消息来源还表示："女王及其家庭在战争期间对英国的服务和贡献，以及女王用63年在国家和人民之间建立关系是不言自明的"。 BBC皇室记者莎拉•坎贝尔说，白金汉宫没有否认这段视频的真实性，但是质疑视频是如何外泄的。 前白金汉宫公关秘书阿比特表示，白金汉宫会就此展开调查："他们想知道视频是存放在温莎城堡的皇家档案馆还是温莎公爵的产业"。 "如果是存放在温莎公爵的产业，那么很明显，有人在82年后将它拿走；很多问题需要寻找答案" 爱德华八世夫妇在二战爆发两年之前曾会晤希特勒 "社会历史" 《太阳报》总编阿贝尔表示，他不接受白金汉宫的有关这段视频"被利用"的指责。 阿贝尔说，该报决定发布视频是因为它有重大公共意义，且爱德华王子的参与使之有"历史意义"。 当时作为威尔士亲王，即王储的爱德华王子被多方指责为纳粹同情者，并曾在1937年在慕尼黑与希特勒会面。 阿贝尔强调："我们没有用视频来证明他们有任何不当之处，但这是一个重要且有意思的话题，在一定程度上1930年代的英国贵族--在这里我们看到爱德华八世，是同情法西斯主义的"。 爱德华八世夫妇在二战爆发两年之前曾会晤希特勒 "那必然需要讨论的国家和公众利益话题，我认为这个视频非常明确的显示了这一点。" 阿贝尔告诉BBC，视频是一段"社会历史"，并表示《太阳报》标明了它的时间范围，并解释，女王和她的母亲后来成为第二次世界大战的"英雄"。 他否认视频侵犯了皇室的隐私，并表示该报当然不是建议女王和她的母亲有不当行为。 二战爆发时女王13岁，后来她曾在女子辅助服务团工作。 上个月，女王在访问德国时曾经参观了伯根-贝尔森集中营，并与一些大屠杀幸存者和解放者会面。