&#34;永恒的国家&#34;理念催生&#34;永恒的国家“冬不拉曲的问世

哈通社阿斯塔纳1月11日电，冬不拉是哈萨克族心爱的弹拨乐器。冬不拉曲神韵十足，风情无限，是沟通心灵的桥梁，提升修养的良药，可尽显音乐的独特魅力。真正欣赏和理解音乐的人，绝对是内心良善之人。哈萨克贤哲阿尔法拉比曾这样描述冬不拉曲：如流水行云般优美的弦律不但净化心灵、陶冶情操，而且焕发活力、激发勇气。

近日，记者采访了冬不拉新曲"永恒的国家"曲作者，哈萨克斯坦人民演员、著名音乐家、作曲家，国家室内乐团艺术总监、首席指挥沙坎•图热斯别科夫。据作者介绍，该曲的创作灵感来源于纳扎尔巴耶夫总统关于"永恒的国家"理念的表述，最近在阿斯塔纳剧院举办的"千首冬不拉名曲"音乐晚会上，首次演奏这首冬不拉曲，观众的反响强烈、好评如潮。

图热斯别科夫说："文化艺术是一个国家和民族文明程度的象征，随着经济的发展，民族音乐也应该得到不断的创新，使古老传统的哈萨克音乐焕发新的生机，使民族音乐的瑰宝一代代传承和发展。" 冬不拉弹唱是哈萨克族人民最喜爱的艺术表演形式，演唱者既可用于自弹自唱，也可用于独奏或乐器合奏，表现力非常丰富。弹奏的力度和速度可有多种变化，尤宜于表现快速乐曲。而且它轻便，易于携带，适合于草原上迁徙不定的生活，故深受人们的喜爱。（编译：流沙）