工行马德里&#34;洗钱&#34;案：第6名高管被逮捕

哈通社阿斯塔纳2月19日电 据BBC报道，西班牙警方说，他们已经逮捕了中国工商银行马德里分行的第6名高管。这是其对该行洗钱和税务诈骗调查的一部分。

警方说，这名最新被捕的工行工作人员此前就职于马德里分行，但现在卢森堡分行任职。他于周五早些时候被捕。

此前，西班牙警方在工商银行位于马德里市中心的分行逮捕了5名高管，他们将在今天被送上法庭。

中方回应

西班牙方面报道说，调查部门怀疑通过此一管道的洗钱金额达到至少4000万欧元，而中国工商银行马德里分行也积极配合当局的调查。

对西班牙调查中国工商银行马德里支行涉嫌协助洗钱案件，中国外交部说，希望西班牙当局公正处理此一案件。

中国外交部发言人洪磊在周四（18日）的例行记者会上回答提问时说"我们注意到相关报道，"并称两国事务合作各领域"不断深化"。

洪磊表示："中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规。"

"敲响警钟"



全球范围内，大型银行因涉嫌洗钱被监管部门罚款已经不是第一次。去年6月，汇丰银行向瑞士监管部门支付4300万美元平息一项指控。审计事务所安永 咨询公司财富与资产管理合伙人怀特曼(Mark Wightman)对说："与其他因涉嫌洗钱而被处罚的金融机构相比，尽管它们被要求加强监管，但中国的银行在榜单上并不排在前列。"

分析人士认为，对于像工商银行这样的中资银行而言，由于其规模已经达到一定程度，再加上其法律意识薄弱，且不重视合规，已经成为各国监管部门的关

注对象。"这是一次警钟，"一名长期从事银行合规的人士对BBC中文网记者说。由于未被授权评论此案，故她不愿意透露姓名。

"先是中国建设银行纽约分行在美国因为反洗钱合规问题接受调查，再到中国工商银行马德里分行因为集团化的洗钱问题受到处罚，都显示出中资银行在反洗钱合规方面的问题，特别是在面对国际上不同的反洗钱法，法律机制和监管风格等方面显示出很大的漏洞，"她说。

"中资银行在‘走出去'的过程中，不该只专注客户的拓展和服务，更需要重视对其他国家的法律和商业习惯的尊重。有组织，有意识的协助犯罪集团洗钱是有非常严重的法律后果。"