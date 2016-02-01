俄媒：土耳其&#34;灰狼&#34;组织可能参与俄A321客机的恐怖袭击

哈通社阿斯塔纳2月1日电 据俄罗斯卫星网消息， 俄罗斯《生意人报》援引俄罗斯情报部门的消息称，土耳其极右翼组织"灰狼"可能参与对在西奈半岛坠毁的俄罗斯A321客机的恐怖袭击。

在2015年12月俄罗斯国家杜马议员、俄罗斯共产党成员瓦列里•拉什金和谢尔盖•奥布霍夫向总检察长尤里•柴卡提议将土耳其极右翼组织"灰狼"确定为恐怖组织，以此来禁止该组织在俄罗斯的活动。议员们称，近一段时间"灰狼"组织行动活跃，包括对俄罗斯进行敌对活动。据他们说，该组织的代表参与了乌克兰对克里米亚的能源封锁，并很可能对位于南乌克兰的两座输电电塔进行炸毁，导致克里米亚半岛供电中断。

俄罗斯联邦委员会宪法委员会主席安德烈•克利沙斯也提出了同样的提议。

《生意人报》表示，"联邦安全局认为，与（在俄罗斯被禁止的恐怖组织）"伊斯兰国"有联系的、并在包括埃及在内的多个阿拉伯国家活动的土耳其激进右翼组织"灰狼"可能派人参与了针对俄罗斯客机的恐怖爆炸"。

根据该报的消息，60年代末在土耳其出现的"灰狼"组织，曾参与车臣战争，并向车臣武装分子组织武器运输。作为"灰狼"的首领之一、现年32岁的阿尔帕尔斯兰•切利克称自己为2015年11月24日在叙利亚杀死已从被土耳其空军击落的苏-24飞机弹射逃生的1位俄罗斯飞行员的事件负责。

10月31日发生了俄罗斯和苏联航空史上最大的一次空难。俄罗斯科加雷姆航空公司一架从沙姆沙伊赫飞往圣彼得堡空客A321客机在西奈半岛失事，机上的217名乘客和7名机组人员全部遇难，他们中的大部分人是俄罗斯公民。俄罗斯联邦安全局局长亚历山大•博尔特尼科夫称，空难是由恐怖袭击所致。从2015年11月6日起，俄罗斯暂停了本国航空公司飞往埃及的航班。