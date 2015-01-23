人物资料：阿卜杜拉被称&#34;改革者&#34;

阿卜杜拉（Abdullah bin Abdulaziz）1924年出生，生於雅得，是前国王卜杜勒-阿齐兹37名儿子中排行第13，已故国王法赫德的同父异母兄弟。

阿卜杜拉的母亲是沙特中部内志省主要游牧部族沙马尔族的后裔。阿卜杜拉青年时期曾接受过系统的宗教和军事教育。 阿卜杜拉 2005 年登基，是沙特阿拉伯第七任国王。 阿卜杜拉采取了一系列大胆的改革措施。他设立最高经济委员会统筹管理社会经济，制定政策鼓励外来投资，对一些企业实行私有化，同时努力设法创造就业机会，降低失业率。他还经常微服私访，体察民情。阿卜杜拉还要求制定有关规定，限制王室铺张浪费的现象。 阿卜杜拉登基后积极推动沙特尔现代化。他引入了镇议会选举制，建立处理皇室事务的委员会，使继承更加有序。在他的影响下，沙特成为G20中唯一的阿拉伯国家，也积极参与了美国对"伊斯兰国"（IS）的打击行动。 阿卜杜拉即位后逐步增加开放社会自由，有报导指他允许媒体对政府"有限度"的批评，允许女性进入职场，推广教育及进行公共建设。 沙特参加了1991年的海湾战争，并为这场战争担负了巨额费用，国民经济由此而受到重创。面对困难的经济形势，被外界称为"改革者"的阿卜杜拉对沙特的经济和其他领域实施改革，一方面继续大力发展石油勘探、生产和出口，同时利用丰富的石油资源，加大石化工业发展。 另一方面加速开发港口、铁路、房地产、加工业等产业，广开就业门路，经济改革取得良好效果。 2011 年至 2012 年期间，曾接受两次腰部手术，纠正上背的"韧带松懈"，健康情况日差，2013年年底，他曾因身患肺炎而入院。 国王的健康不佳备受关注，一些重大活动，由他同父异母的弟弟，79岁的王储萨勒曼代表出席，包括去年在卡塔尔举行的波斯湾高峰会。 2014年底，沙特当局证实，阿卜杜拉因呼吸问题需长期住院，诊断为肺炎。 有6个子女 阿卜杜拉喜欢赛马和沙漠旅行，极为推崇阿拉伯民族文化，特别是阿拉伯半岛特有的文化传统，并亲自创建阿拉伯马术队。 据报导，每年春天，沙特举办由国王创建的具有浓郁民族特色的"吉纳达里亚"文化艺术节，已成为国家和民间的一大盛事。 阿卜杜拉生前十分喜好读书，获菲律宾一所大学的博士学位。他建立了两所图书馆，分别位于利雅得和卡萨布兰卡。 （文章来源：BBC中文网）