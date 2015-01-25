安倍晋三：伊斯兰国杀害日本人质视频&#34;可信&#34;

哈通社阿斯塔纳1月25日电，据BBC报道，日本首相安倍晋三称，伊斯兰国（IS）武装组织宣称已杀害日本籍人质汤川遥菜的视频"高度可信"，他"无言以对"。

伊斯兰国星期六（1月24日）在网上发布片段，显示一张照片，相中另一名日本籍人质后藤健二手举疑似汤川遥菜遗体的照片。 安倍晋三星期天（25日）早上接受日本放送协会（NHK）采访时作出以上表述，并重申"这是令人发指、难以容忍的恐怖主义行为"，并再次要求马上释放后藤健二。 伊斯兰国星期二（20日）发布视频，要求日本政府在72小时内支付2亿美元赎金，否则处决两名日本人质。但在最新视频中，后藤健二称伊斯兰国要用他来交换被约旦俘虏的一名伊拉克武装分子。 此前，安倍晋三在访问中东期间承诺拨款2亿元非军事援助，资助区内国家在打击伊斯兰国。伊斯兰国提出的赎金金额与此相同。 美国总统奥巴马稍早前表示，美国"强烈谴责伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIL，即伊斯兰国）残暴谋杀日本公民汤川遥菜的行为"。 美国国家安全委员会副发言人文特雷尔说，美方也在核实视频真伪，并与日方密切协调。 视频特征有异 据报道，42岁的汤川遥菜去年8月前往叙利亚，希望开设私营军事服务承包企业，结果被武装分子掳走。 47岁的后藤健二是知名特约记者与纪录片制作人，去年10月前往叙利亚，据称是要营救汤川遥菜。 安倍晋三星期天凌晨召开了内阁紧急会议。他在会后向媒体记者说："（日本）不会向恐怖主义屈服，将继续同国际社会一道为世界的和平与稳定做出积极贡献。" 不过，星期六的这段视频到底是否来自伊斯兰国目前仍有疑问：视频并无带有伊斯兰国任何武装分支的标志，而且只是将照片配上音频而成。 此前历次伊斯兰国威胁杀害人质的视频当中，不但能看见这些标志，而且都会是实拍视频。