&#34;一带一路&#34;推动中国和沿线国家互利共赢共同发展

哈通社北京2月2日电，据新华社报道，推进"一带一路"建设工作会议1日在中国北京召开。会议研究了今后一段时期推进"一带一路"建设的重大事项和重点工作。

中国国务院副总理张高丽表示，推进"一带一路"建设是党中央、国务院统筹国内国际两个大局作出的重大决策，对开创中国全方位对外开放新格局、促进地区及世界和平发展具有重大意义。习近平总书记提出"一带一路"战略构想并要求高举和平、发展、合作、共赢旗帜，秉持亲诚惠容的外交理念，以政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通为主要内容，积极推进"一带一路"建设，与沿线各国共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、责任共同体和命运共同体，造福沿线国家人民，促进人类文明进步事业。

张高丽强调，"一带一路"建设是一项宏大系统工程，要突出重点、远近结合，有力有序有效推进，确保"一带一路"建设工作开好局、起好步。要坚持共商、共建、共享原则，积极与沿线国家的发展战略相互对接。要把握重点方向，陆上依托国际大通道，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造若干国际经济合作走廊；海上依托重点港口城市，共同打造通畅安全高效的运输大通道。要强化规划引领，把长期目标任务和近期工作结合起来，加强对工作的具体指导。要抓好重点项目，以基础设施互联互通为突破口，发挥对推进"一带一路"建设的基础性作用和示范效应。要畅通投资贸易，着力推进投资和贸易便利化，营造区域内良好营商环境，抓好境外合作园区建设，推动形成区域经济合作共赢发展新格局。要拓宽金融合作，加快构建强有力的投融资渠道支撑，强化"一带一路"建设的资金保障。要促进人文交流，传承和弘扬古丝绸之路友好合作精神，夯实"一带一路"建设的民意和社会基础。要保护生态环境，遵守法律法规，履行社会责任，共同建设绿色、和谐、共赢的"一带一路"。要加强沟通磋商，充分发挥多边双边、区域次区域合作机制和平台的作用，扩大利益契合点，谋求共同发展、共同繁荣，携手推进"一带一路"建设。 张高丽最后要求，各地区各部门要以抓铁有痕、踏石留印的精神，加强组织指导，统筹协调配合，充分发挥地方、部门和市场主体的主动性，充分发挥沿线国家政府和人民的积极性，形成推进"一带一路"建设的强大合力。