中国对墨西哥&#34;无限期搁置高铁项目&#34;表示遗憾

哈通社阿斯塔纳2月2日电，据BBC报道，中国国家发展和改革委员会说，墨西哥政府近期决定无限期地搁置该国高铁兴建项目感到遗憾。

发改委的发言人说，中国的企业为参与此一项目招标"开展了大量的工作、付出了很大的人力和财力"。 发言人并说"中方希望墨西哥政府妥善处理搁置引起的后续问题，切实保障中国企业的合法权益，并采取积极措施促进两国务实合作向前发展"。 墨西哥政府前不久宣布，无限期搁置该国首都墨西哥城与克雷塔罗之间的高速铁路兴建计划，此一消息令投标此一工程的多家中国企业感到错愕。 不久之后，墨西哥政府在今年年初宣布膏贴项目将重新招标，并在1月底宣布得标者，但是1月30日，墨西哥财政部长比德加赖宣布无限期搁置此一项目。 有产业界人士认为，墨西哥政府突然宣布搁置有其苦衷，由于国际油价在过去几个月中暴跌，墨西哥的石油输出收入几乎减半。 据称，墨西哥政府原定今年的石油收入为300多亿美元大，是国际油价一路下滑，此一收入大约只有不到200亿美元，因此压挤了政府的预算，所以墨西哥认为短期内没有能力投入资金兴建高铁。 对有意参与的中国企业而言，评论人士则认为是"情何以堪"，调度资金、寻找材料、估价等等的前期作业已经投入相当的资源，如今则是确定无法回收，多少将影响这些中国企业的获利，只是不知道会造成多大的影响。