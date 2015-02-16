&#34;哈萨克斯坦制造&#34;活动在阿斯塔纳启动

哈通社阿斯塔纳2月16日电，"哈萨克斯坦2050"全民活动组织者于今日在阿斯塔纳市正式宣布启动"哈萨克斯坦制造"活动。纳扎尔巴耶夫总统在本月11日举行的政府扩大会议上强调，要支持国内生产企业，并提议在全国范围内开展"哈萨克斯坦制造"活动。

组织者表示，阿斯塔纳全市各个购物中心将特别设立"哈萨克斯坦造"产品柜台，专门展出我国本土产品，同时要突出本土产品在各个方面的优势，从而引导人们主动去选择本土产品。

总统曾呼吁，在经济困难时期，所有的哈萨克斯坦公民应尽量购买本土产品，以消除世界经济增速缓慢给我国经济带来的不利因素，从而保障经济的稳定发展。 在总统的号召下，"哈萨克斯坦2050"全民运动组织者迅速行动起来，与阿斯塔纳市个大超市和生产厂商进行了沟通，其中就有"A2"超市率先支持并参与到活动中，在其所有的超市点开设了"哈萨克斯坦制造"专柜。

超市的本土食品区对所有商品粘贴了"哈萨克斯坦制造"的标签，鲜艳的标签很快能区分于其他产品，并能吸引顾客的注意。 "哈萨克斯坦制造2050"全民运动组织主席达纳提•朱明标示，祖国培育了我们，我们获取了良好的文化知识，有自己喜爱的工作，现在该轮到我们为国家出力了。我们的购买行为也能帮助成千上万个民族企业员工，市场销售旺盛他们能够获取工资、养家糊口。我们选择本土产品不是强制行为，而是正确的选择。

据组织方称，阿斯塔纳全市各大商场很快都将张贴"哈萨克斯坦制造"标签，以便市民能够方便选购。 (编译：苏航 审校：林海)