阿斯塔纳将举办&#34;泰国周&#34;活动 两国商界人士将出席

哈通社阿斯塔纳2月17日电，据外交部消息，16日在泰国曼谷市举办了由泰国投资委员会和哈萨克斯坦驻泰使馆共同组织的题为《哈萨克斯坦投资贸易潜力》的国际研讨会。会议确定今年6月在阿斯塔纳市举办"泰国周"活动。

我驻泰外交官特别介绍了《光明大道-通往未来之路》国情咨文和我国的投资环境和投资潜力。两国相关部门共同探讨了在2017世博会框架下加强绿色能源、交通、物流、农业和旅游等方面的合作。

泰方对同我国发展双边贸易和投资合作表达了极大的兴趣。泰国投资委员会副秘书长初滴•高闲在发言时指出，泰哈两国在投资新兴市场方面有巨大的潜力。初滴表示，泰国投资委员会已确定投资优先对象国名单，哈萨克斯坦属中亚地区第一对象 国。泰国众多企业认定哈萨克斯坦是最具投资潜力的地区。 泰国政府机构、商界代表、大众媒体及非政府组织代表出席会议 2014年1月至11月，哈泰两国贸易额共计1.28亿美元，2010年为8610万美元、2011年为1.03亿、2012年为1.42亿、2013年为1.63亿美元。 据2014年9月30日统计，泰国向我国直接投资390万美元，我国投资泰国1100万美元。（编译：苏航 审校：林海）