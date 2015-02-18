外媒：谈谈羊年出生的&#34;牛人&#34;

最近BBC中文网记者白墨写了一篇文章，说的是由于不少中国妈妈都相信"十羊九不全"的民间传说，因此纷纷赶在马年结束之前生个"金马宝宝"，结果使不少医院和医务人员都为此要超负荷工作。

所谓"十羊九不全"指的是在羊年出生的人，十个人中有九个运气都不太好，只有一个才有可能大富大贵。而且，还有一种说法是，羊年出生的女性比男性更不好， 难道羊年出生的人就真的运气不好了吗？ "羊年富豪" 如果讲财运的话，刚刚出炉的一项调查似乎证明了这一点。这个调查列举了全球十大华人富豪，其中没有一位是羊年出生的"羊人"，其中香港两位富豪李嘉诚和李兆基以及中国内地富豪马云，更巧合地都是在龙年出生。 不过，2013年发表的另一份研究则发现，全世界的富豪中，羊年出生的占8.6%，位居前三位之列。 说到富豪，读者可能最熟悉的两位外国富豪，苹果公司的创办人乔布斯和微软公司的创办人比尔•盖茨，其实都是羊年出生的，而且两人还是同一年出生的。 另外，不少中国人熟知的媒体大亨默多克以及前法国总统萨尔科齐也是"羊人"，虽然大家对他们的评价可能不一，但相信不会有人否认他们是事业成功的"牛人"吧。 "羊年牛人" 或许有读者会说，羊年是中国的东西，还是说说中国的"羊年牛人"吧。 在中国政坛里，出生于1955年的现任中国总理李克强和副总理汪洋都是羊年出生的。此外，中共中央政治局委员兼中央书记处书记王沪宁也在羊年出生的行列。 在中国文学艺术界里，羊年出生的"牛人"则包括2012年获得诺贝尔文学奖的中国作家莫言和著名油画家吴冠中。 至于在中港台演艺界里，出生于羊年的导演和明星就更多了，例如周润发、陈道明、章子怡、米雪、任达华、张国立、郑伊健、许志安、张信哲、陈小春、费玉清、成奎安、赵宝刚、李少红、马少骅等。 由此看来，羊年出生的"牛人"也不少，"十羊九不全"的说法也不太靠谱。 其实，正如我的同事白墨在之前的文章中所说，"十羊九不全"的口号据考证最初是1851年至1864年间的太平天国运动中喊出来的。曾国藩镇压太平天国以后广为流传，因为曾国藩属羊。 而更巧的是曾国藩的"老板"慈禧太后是1835年出生的，也属羊，至于曾国藩的接班人李鸿章也属羊。后来由于"复辟称帝"的袁世凯也是属羊，而且生于1859年阴历的八月，因此反对他的人更喊出了"八月的羊挨刀宰"的口号。 换言之，到了2015年的今天，仍然相信"十羊九不全"的人看来也应该改变一下观念了。 (来源:BBC中文网站)