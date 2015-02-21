梅威瑟和帕奎奥敲定拳王&#34;超级对决&#34;

哈通社阿斯塔纳2月21日电,据BBC报道,美国拳击手梅威瑟和菲律宾拳手帕奎奥正式签约，两人将于5月2日"超级对决"，预计吸金2.5亿美元。

媒体报道，在拉斯维加斯的米高梅大酒店进行的这一巅峰战，预计拳王将赚得2.5亿美元的收入，创下纪录。 其中，梅威瑟收入将达1.5亿美元，帕奎奥将分得1亿美元。 这将是拳击史上契约合同最高金额的比赛，也是继迈克•泰森与伦诺克斯•刘易斯在2002年之后，最受期待的一场拳击比赛。 正式签约 梅威瑟周五（2月20日）晚间在社交媒体上公布有他们两人签名的拳击比赛合约文件照片，"这是有我们签名的合约。" "世界在等待的比赛终于来临了，梅威瑟对帕奎奥将在2015年5月2日进行。" "我向我的粉丝做过承诺，现在我做到了，5月2日我们将创造历史。" 他们两人的比赛将在付费电视频道转播，赛前估计，梅威瑟和帕奎奥的实力比大约是6:4。 商业价值 梅威瑟下周将满38岁，职业生涯中47战全胜，其中26场将对手击倒（KO）。 帕奎奥现年36岁，职业生涯中64场比赛57胜（38KO），5负2和。 在他们两人签约对决的消息公布3分钟之后，拉斯维加斯的米高梅大酒店的房间就全数被预订一空。 拳击界期待梅威瑟对帕奎奥的比赛大约已经有6年之久，比赛协商过程因为不同的拳击职业组织，比赛主办单位，电视转播权和赞助商而变得非常复杂。