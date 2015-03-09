澳大利亚兄弟企图加入&#34;伊斯兰国&#34;被截

哈通社阿斯塔纳3月9日电，据BBC报道，悉尼机场截住一对澳大利亚籍兄弟，怀疑两人试图加入"伊斯兰国"（IS）组织。

移民局局长彼得•达顿（Peter Dutton）在周日（3月8日）说，两名少年分别为16和17岁，在试图通过关口检查时引起相关人员怀疑。 达顿表示，兄弟两人在网络上收到极端主义影响，试图前往一个未明的"冲突区域"。 澳大利亚当局估计，目前有90名澳大利亚公民在叙利亚和伊拉克参加"伊斯兰国"组织的战斗。 两名少年在周五（3月6日）被澳大利亚联邦警察逮捕；由于未成年，当局未公开二人姓名。 他们随后被释放，交由其父母监管。 达顿说："这两名16和17岁的年轻人是孩子，不是杀手，而他们不应该被允许前往外国加入战争，然后在变得更加激进之后再回到我们的国土。" 移民局局长表示，两个男孩收到了法院的通知，这表示他们已经被起诉。 不过，澳大利亚联邦警察发言人在周一（3月9日）说，事件目前仍在调查当中，有关方面尚未对两人提出起诉。 "死亡宗派" 澳大利亚总理阿博特告诫澳大利亚年轻人："不要认为你能够离开澳大利亚，连想都别想。" 澳大利亚总理托尼•阿博特说，两名少年是受到了"伊斯兰国"组织的"诱惑"。 "这是两个受到误导的澳大利亚年轻人，他们在这里出生和成长，在这里上学，在这里长大，吸收了我们的价值观，然而看来，他们受到了这一个死亡宗派的诱惑，并且处于作出危险和可怕行为的边缘。" 阿博特又表示，他对两人被成功阻截而感到高兴，并且表示正在接收"伊斯兰国"信息的人们应该"捂住耳朵"。 "不要认为你能够离开澳大利亚，连想都别想。" 上周，澳大利亚颁布新法律条例，该国公民在没有正当理由（比如探亲）的情况下踏足"伊斯兰国"控制的摩苏尔，将被列为犯罪。 任何前往该城市的澳大利亚公民都可能面临10年的监禁。 去年12月，澳大利亚已经就叙利亚拉卡省订立了类似的法例。