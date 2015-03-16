乌克兰冲突：普京&#34;曾准备拉响核警报&#34;

哈通社阿斯塔纳3月16日电，据BBC报道，俄罗斯总统普京说，乌克兰和克里米亚危机期间，局面紧张时，他曾准备将俄罗斯核武器置于待命状态。

在俄国电视台周日（15日）播放的一部纪录片中，普京还说，乌克兰前总统亚努科维奇曾面临生命危险。 此外，他还说，俄国接管克里米亚之前，该地许多俄罗斯人处境危险。 在曾经播出的这部纪录片片花中，普京曾经曝料，克里米亚公投几个星期之前，他已经下令兼并。 在这部名为"祖国之路"的纪录片中，谈起将俄国是否曾经考虑将核武器置于备战状态，普京说，"我们有这样的准备"。 他说，"（克里米亚）历史上是我们的疆土，俄国人在那里生活。他们有危险，我们不能抛弃。" 生命危险 有关乌克兰前总统亚努科维奇如何逃出的完整详情现在仍不清楚，不过，普京在纪录片中讲到了俄国曾经努力将他撤离，并且说到了亚努科维奇面临的生命威胁。 他说，俄国获得情报，（乌克兰之内）不仅有人计划抓住亚努科维奇，而且，对那些搞政变的人来说，最好是"从肉体上消灭" 他。 普京说，（俄国）曾经准备从陆上、海上、空中解救亚努科维奇，并说，在顿涅茨克安置了"重机枪、以便不浪费时间交涉"。 俄罗斯"国际文传电讯"通讯社报道援引普京说，挽救乌克兰前领导人及其家人是"一件好事"。 这部纪录片是由俄国国营电视台一位前任记者拍摄的。 自从3月5日以来，普京一直未公开露面，引发猜测。 克里姆林宫否认普京生病、甚至已经死亡的传言，表示普京将于周一会晤吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫。