&#34;消失&#34;十天后俄总统普京再次公开露面

哈通社阿斯塔纳3月16日电，据BBC报道，俄罗斯总统普京周一（3月16日）会晤吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫，结束了因过去10天内他始终未公开露面引发的各种猜测。

俄国媒体报道说，普京在圣彼得堡与阿坦巴耶夫会谈时也谈到外界对他健康状况的揣测，称"没有流言蜚语就太无聊了"。 稍早，普京命令俄罗斯海军在北冰洋进入全面战备状态。 俄国方面表示，有56艘战舰、飞机和38000人参加了海军演练。 阿坦巴耶夫在圣彼得堡发推特说，普京"开车带我在附近兜风，我可以证实他很健康"。 俄罗斯的电视新闻频道Rossiya 24 也播出了这次会晤的画面。 俄罗斯记者尹树克里姆林宫发言人派斯科夫说，普京和阿坦巴耶夫的会面选在圣彼得堡是出于方便的考虑，因为后者的女儿在那里上学。 派斯科夫还被引述说，阿坦巴耶夫在推特里提到的"兜风"持续了大约２０分钟。 普京从公众视野中消失的时间被认为长得非同寻常，而原定于上周四、五出访哈萨克斯坦之行被推迟，因此各种传闻纷起，有人说他病重，还有人 传他可能面临克里姆林宫内部反叛，甚至有传闻说是因为他有个私生子刚出生。 他再次露面正值克里米亚独立公投一周年。