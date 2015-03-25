奥巴马：巴以和平方案前景&#34;暗淡&#34;

哈通社阿斯塔纳3月25日电，据BBC报道，美国总统奥巴马表示，在以色列总理内塔尼亚胡发表将反对巴勒斯坦建国的言论后，中东以"两国方案"解决巴以冲突的前景"暗淡"。

内塔尼亚胡的言论令美国感到愤怒，尽管内塔尼亚胡后来试图为其言论辩护。 美国与以色列领导人在一系列问题上发生争执并使双边关系变得紧张。 但奥巴马总统表示，他与内塔尼亚胡的关系是"务实的"。 奥巴马表示，他与内塔尼亚胡的见面次数远超其他国家领袖，内塔尼亚胡所代表的是以色列的国家利益，"我也是这样"。 奥巴马说，"因此，有关问题并非是两个国家领导人之间的问题"，而是一个"实质挑战"。 周二早些时候，以色列官员否认该国正对美国主导的伊朗核问题会谈进行监视。 内塔尼亚胡曾对美国在伊朗核问题会谈中的角色提出质疑，他认为有关会谈将给以色列安全带来风险。 与此同时，奥巴马对内塔尼亚胡在竞选期间声称一旦当选将反对巴勒斯坦建国的言论提出批评。 内塔尼亚胡在胜选后首次接受美国媒体采访时说，他原来也希望以"两国方案"解决巴以冲突，但是大环境必须要改变。 奥巴马亦承认，内塔尼亚胡没有说过巴勒斯坦国"永不会"建国。