科学家称动物或可成为地震&#34;预报员&#34;

哈通社阿斯塔纳3月30日电，据路透社消息， 科学家周一称，野生动物可以在地震发生前数周就有预感，因此在地震多发国家，用动能感应相机追踪动物活动，可能是成本较低的地震早期预警方式。

《地球物理与化学》杂志刊登的研究报告显示，2011年秘鲁7.0级强震三周前，科学家在秘鲁的亚马逊丛林区用相机观察到动物的行为方式变化。 在地震前的23天里，科学家们每天观测到动物的次数为5次或更少，而每天之前观测到的次数通常为5-15次。 研究报告作者们称，在地震发生前的7天里，有5天没有观测到动物，这在当地是非常罕见的。 他们指出，科学家们一直认为动物可以预知地震，但到目前为止主要依赖于缺乏实证的动物行为方式变化迹象。 研究报告的主要作者、英国安格利亚鲁斯金大学动物与环境生物专业讲师格朗特称，此项研究是首次记录地震前动物活动减少的情况。 "动物可以成为预测地震的可靠工具，可以和其他监测系统一起使用。"格朗特对汤森路透基金会说，"该系统可以用于发展中国家和地震多发国家，因其成本较低且切实可行，只要有人去监测动物行为就行，不需要卫星。" 此项研究记录了地震两周前大气的变化，而这些变化会导致血液中的血清素水平升高，这会对动物和人类产生影响。 在秘鲁大地震8天前，震中附近的大气变化剧烈，与此同时动物活动则明显减少。 格朗特指出，大气变化影响到了雨林中的所有类别动物，但啮齿动物则表现得最为敏感，在地震8天前就开始渐渐看不到啮齿动物了。 研究报告的共同作者福伦德称："动物对环境非常敏感，有助我们了解大地震前的细微变化。"