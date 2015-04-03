德翼坠机：副驾驶曾上网&#34;搜寻自杀方法&#34;

哈通社阿斯塔纳4月3日电 据BBC报道，德国检察机关调查发现，被怀疑故意在法国阿尔卑斯山脉坠毁"德国之翼"航空客机的副驾驶鲁比茨，曾经上网搜寻过自杀方法，以及研究过驾驶舱舱门的安全防护装置。

德国检方在搜查鲁比茨位于杜塞尔多夫的公寓时曾带走一部平板电脑，当局在这部平板电脑内发现了坠机事件发生前，鲁比茨在网上搜寻的关键词等信息。 与此同时，搜寻人员已在德翼航班失事地区找到记录飞行数据的第二"黑匣子"。 3月24日，载有150名机组人员和乘客的德翼空中客车A320班机在从西班牙的巴塞罗那飞往德国的杜塞尔多夫途中坠机，无人生还。 德国检察官说，当局在副驾驶鲁比茨的平板电脑中发现的上网搜索资料包括"自杀方法"以及"驾驶舱舱门及其安全防护装置"。 德国杜塞尔多夫检察机关发言人赫伦布吕克表示，飞机失事前被医生批准请病假的鲁比茨，曾在网上搜寻的资料既包括医治方法，也包括实施自杀的方法和手段。 赫伦布吕克指出，"除此之外，他（鲁比茨）至少有一次曾搜寻过驾驶舱舱门及其安全防护装置"。 德国检方没有公布鲁比茨具体的网上搜索关键词，但表示，其个人资料信息支持检方得出的结论，即鲁比茨在3月16日至23日期间使用了这台平板电脑。 德翼航空认为鲁比茨适合飞行。不过，德国检方调查发现，现年27岁的鲁比茨多年前曾有严重抑郁。 另外一个存有驾驶舱语音录音的"黑匣子"记录仪在飞机坠机的当天就被找到。 检方根据有关证据认为，鲁比茨明显有摧毁德翼4U9525航班的意图。飞机坠毁前，鲁比茨单独待在驾驶舱内驾驶客机，并拒绝给机长开门。 刚刚找到的这个记录飞行数据的黑匣子对坠机的调查将起到关键的作用。该记录器将包括飞机在坠落时最后8分钟的无线传送、高度、方向、空中速度、飞机加速等一系列的信息。 这个飞行数据记录仪已被送往巴黎进行分析。法国马赛检察机关发言人罗宾表示，期望这个黑匣子能提供有用的资料。 罗宾表示，"完全变黑了"的记录仪是在一个沟壑附近被发现，由于其颜色与周围的岩石一样，因此没有在飞机失事当天被找到。 他说，第二个黑匣子对于弄清楚这架航班在失事当天究竟发生了什么事，是不可或缺的。 罗宾对媒体表示，当局已从坠机现场找到150个独立DNA样本，但他强调，但这并非意味着所有的受害者身份已被确认。每个DNA样本都会与一个受害者配对，当局会立即与其家人联系。 他还表示，搜寻人员在现场找到了40部手机。当局将在实验室对这些手机进行分析，但这些手机"损坏程度相当严重"。 与此同时，德翼航空星期四表示，在鲁比茨参加驾驶培训期间，该公司并不知道他曾患忧郁症。 德翼航空的母公司德国汉萨航空在星期二证实，汉萨航空在六年前就知道鲁比茨在结束飞行训练前曾患"严重抑郁"。 德翼航空于2013年9月聘用鲁比茨。德翼航空女发言人表示，"我们不知道有关情况"。但她没有解释为何德翼航空不掌握这个情况。