美科学家：&#34;个性化&#34;癌症疫苗研制取得可喜进展

哈通社阿斯塔纳4月3日电 据BBC报道，美国科学家表示，不同患者体内会产生不同基因突变，从而引发癌症。目前，针对癌症的"个性化"疫苗研制取得重大进展。

据《科学》杂志称，经过对三名患者的安全测试，科学家认为，"个性化"疫苗能够有效防治皮肤癌。 英国癌症研究机构称，美国科学家的这一实验虽然令人惊喜，但仍处于初级阶段。 紫外线能破坏脱氧核糖酸（DNA），从而使得健康的皮肤细胞转化为肿瘤。科学家认为，肿瘤是一种基因缺陷，不同患者体内会产生不同的基因突变。 癌症新抗原 基因突变能改变细胞层面的蛋白质，从而预示细胞的死亡。 来自美国圣路易斯和俄克拉荷马城的科学团队通过分析基因突变，预测可能被癌症侵袭的细胞。然后，电脑计算系统对这些细胞进行分析，选择出能够接受疫苗的抗原。 被实验的三人于2013年诊断出癌症，在接受"个性化"疫苗之前，三人都曾注射过伊匹单抗（ipilimumab）。之后，其中一人癌症症状有所缓解，一人并未起色，另外一人注射数月之后肿瘤有所缩小，但很快病情反复。 研究团队称，他们主要是测试疫苗的安全性，以及"个性化"疫苗能否引起基因反应。可喜的是，这两项结果均令人满意。 潜在障碍 研究者之一的杰拉尔德•林诺特（Gerald Linette）博士称："我们整个团队深受研究结果的鼓舞，尽管这一实验仅处于初级阶段，但我们相信，个性化疫苗有着很好的研制前景。" 但是，"个性化"疫苗要想真正成功，还需要克服很多障碍。 首先，"个性化"疫苗需要临床上的成功，确定能够有效抑制癌症的扩散；"个性化"疫苗的成本是个问题；此外，"个性化"疫苗的研制时间也遭受质疑---当前，一支"个性化"疫苗所需的时间为三个月。 但是，如果"个性化"疫苗真的能够取得巨大成功，那么这一方法同样可以适用于其他突变程度更高的癌症细胞，如肺癌等。 "前景光明" 科学家称，这一方法也可用于女性乳腺癌和卵巢癌的预防。好莱坞影星安吉丽娜•朱莉就曾被诊断为"极易发生基因癌变"。 英国癌症研究机构的阿伦•沃利斯（Alan Worsley）说："目前并不清楚这种疫苗的效果究竟如何，但这毕竟让人类对未来个人癌症的预防诊治看到了希望。" 癌症研究中心从事抗癌药研制的卡罗琳娜•斯普林格（Caroline Springer）教授说："这项研究结果令人欣喜，关键是这项研究很安全，虽然处于研究初级阶段。" "伊匹单抗能够起到长期抗癌效果，而个性化疫苗能够从基因层面进行抗癌。但是，很难说到底是伊匹单抗在起作用还是个性化疫苗在起作用。"