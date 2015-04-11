捷克总统访俄时&#34;将不观摩红场阅兵&#34;

哈通社阿斯塔纳4月11日电 ，法新社援引捷克总统泽曼的发言人表示，泽曼将5月份前往参加俄国举行的二战纪念活动时将"不参加红场阅兵观摩"。

因为俄国和西方就乌克兰冲突的矛盾，西方领导人基本都准备不参加这次俄国即将于5月9日举行的二战战胜纳粹德国70周年的纪念活动。 几天前，美国驻捷克大使安德鲁•夏皮洛曾批评泽曼接受俄方邀请的决定，说捷克总统可能是红场观礼台上唯一一个欧盟国家领导人。 泽曼的决定也导致了捷克国内很多人对他亲俄国的批评。 周五（4月10日），泽曼总统的发言人奥夫卡塞克说："泽曼总统5月9日将前往莫斯科敬献花圈，缅怀二战时期解放捷克斯洛伐克战役中牺牲的俄国红军官兵"。 他对记者们表示，捷克总统将借主办方组织阅兵之际和斯洛伐克总理菲佐举行双边会谈。 斯洛伐克总理的办公室则拒绝确认是否菲佐将前往莫斯科。 法新社说，捷克总统是世界上为数不多的接受俄国这次邀请的国家元首，其他准备出席俄国典礼的包括希腊总理齐普拉斯、朝鲜领导人金正恩、古巴、印度、蒙古、南非和越南领导人。 大多数西方领导人拒绝这次给俄国总统普京面子，德国总理默克尔宣布将在阅兵结束后的5月10日访俄。 中国方面说，中国领导人准备出席。