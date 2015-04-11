寻求&#34;搁置分歧&#34;的伊朗和土耳其

哈通社阿斯塔纳4月11日电 据BBC报道，土耳其总统刚刚在周二（7日）到访伊朗，由于他上个月曾公开批评伊朗"试图控制中东"，因此有不少评论认为，埃尔多安此次访伊朗"凶多吉少"。

的确，埃尔多安这一言论在伊朗引起了轩然大波。不少伊朗政府官员要求埃尔多安正式道歉，并要求伊朗政府拒绝埃尔多安的到访。 不过，随着两国主流报纸对埃尔多安此行的报道逐渐增多，两国之间似乎达成了某种共识：在实用主义当道的今天，双方应该把政治问题搁置一边，而更加关注经贸往来。 前不久，伊朗核谈判有了重要进展。如果长久性协议能够达成，伊朗和土耳其之间的边境贸易必将受益。 暗潮汹涌 周二，埃尔多安先后与伊朗总统鲁哈尼和伊朗最高领袖哈梅内伊会面，反映了他受到了伊朗方面高规格的接待。 但与此同时，"暗潮"依旧汹涌。 就在埃尔多安即将访伊之际，伊朗主流报刊《公民报》（Shahrvand）用一整版封面刊登了埃尔多安的一张漫画。画中将其描绘成堂吉诃德，全副武装，对中东局势跃跃欲试。 而时常面带笑意的伊朗总统鲁哈尼在德黑兰会见埃尔多安时却显得一脸冷漠。 1979年12月，伊朗颁布了伊斯兰革命后的第一部宪法，规定伊朗实行政教合一制度，神权统治高于一切。伊朗91%的国民均信奉什叶派伊斯兰教。 而土耳其自上个世纪初凯末尔时代后推行政治世俗化改革，政教分离。目前该国居民中99%信奉伊斯兰教，但大多数属于逊尼派。 无疑，双方在政治上有着不少矛盾和分歧。在中东地区日益强大的什叶派，令海湾国家特别是沙特阿拉伯深感不安。而沙特阿拉伯一直以来被伊朗视为对手。 在叙利亚问题上，伊朗支持巴沙尔政府，而土耳其则希望其倒台。 两国在伊拉克、也门问题上也有分歧。土耳其和沙特阿拉伯结盟，对也门胡赛武装进行袭击。沙特及其盟国指责伊朗为胡赛武装提供武器，但遭到伊朗和胡赛武装的否认。 在德黑兰会晤上，土伊两国总统就这些问题交换了意见。最起码在台面上，双方都表达了共同心愿：尽快结束流血冲突。 但是，也有专家认为，伊朗种族为波斯人，土耳其为土耳其人，两国都不是阿拉伯国家，在伊斯兰世界都受到阿拉伯国家的某种排斥，因此存在合作空间。 甚至有评论称，尽管彼此政治看法不一，但在当前的中东局势下，土耳其伊朗关系恐怕已是中东地区国家中最稳定的关系之一。 聚焦经济 很显然，双方更关注的焦点还是在经济层面。 "这（指埃尔多安访伊）为双边关系开启了新局面"，土耳其伊丹经济和外交政策研究中心的研究员辛纳•吴格说："一旦伊朗核谈判达成最终协议，对伊朗的制裁逐步减除，双边经济关系必将发挥出更大的作用。现今，土耳其企业正逐步融入伊朗，显现出巨大的商机。" 伊朗媒体也在用着类似的语调。 "300亿美元交易"，这是伊朗改革派报纸《伊特哈德报》（Etehad）的标题。它引用了伊朗总统鲁哈尼的表述称：在明年年底之前，双边贸易额将从当前的140亿美元提升到300亿美元。 目前，土耳其对伊朗的出口是40亿美元，伊朗对土耳其的出口则是100亿美元。对伊朗的制裁一旦取消，预计两国贸易额将翻一番。 引进伊朗较为廉价的天然气是两国领导人会谈的另一议题。伊朗《沙尔克报》（Sharq）引用土耳其总统埃尔多安的话称，伊朗天然气价格合理，土耳其将增大购买量。 双方媒体都有评论认为，这次两国领导人的峰会能促使双边关系走向正轨。 土耳其《国民报》（Melliyet）评论称，尽管此前有些不利于双边关系的言论，但此次会见无疑缓解了紧张态势，相信日后两国关系将逐步好转。