土耳其强烈不满教皇&#34;种族灭绝&#34;说法

哈通社阿斯塔纳4月13日电 据BBC消息，罗马天主教教皇方济各周日（4月12日）使用"种族灭绝"一词，来形容百年前的发生在奥斯曼土耳其帝国属国亚美尼亚的大屠杀； 土耳其已经紧急召回驻梵蒂冈大使以示抗议。

亚美尼亚和很多历史学家表示，在1915年有多达150万人被土耳其奥斯曼帝国杀害。 土耳其方面一直否认说当时的杀戮是种族灭绝。 亚美尼亚总统也参加了在圣伯多禄大教堂举行纪念亚美尼亚大屠杀100周年的弥撒。方济各在弥撒中说，人类在过去一个世纪经历了3起前所未有的重大悲剧。 方济各引述约翰保罗二世和亚美尼亚主教2000年签署的声明说："第一起，也就是被广泛认为是‘20世纪的第一起种族灭绝大屠杀'，伤害了你们亚美尼亚人民。" 方济各还提及了"由纳粹主义和斯大林主义所犯下"的罪行。 方济各表示，纪念那些被杀害的人士是自己的职责。 2014年，土耳其总理埃尔多安首次向那些遭到杀害的亚美尼亚人的子孙表达了慰问。 亚美尼亚称，奥斯曼土耳其帝国在1915至1916年间屠杀了150万人。长期以来，亚美尼亚人一直寻求国际承认这是一起种族灭绝屠杀事件。 很多非土耳其的学者认为这是种族灭绝大屠杀，但是土耳其方面则表示，很多人在第一次世界大战期间遭到杀害，而有很多土耳其人也在其中受害。