德翼坠机：调查报告指副驾驶曾&#34;演练&#34;速降

哈通社阿斯塔纳5月6日电 据BBC报道，德翼坠机事故初步调查报告指，涉嫌蓄意导致德翼A320客机坠毁的副驾驶安德烈亚斯•卢比茨可能在前一次航班中练习操控飞机快速下降。

法国航空事故调查局周三（6日）发表坠机初步调查报告表示，卢比茨在坠机同一天，在杜塞尔多夫至巴塞罗那的航班上练习降低飞行高度。 报告说，卢比茨在杜塞尔多夫至巴塞罗那的航班上，在4分半钟的短暂时间内，5次将飞机设定在下降模式，然后再恢复正常模式。 这份30页的调查报告说，在这个航班上，正驾驶也曾离开过驾驶仓。 报告显示，正驾驶离开驾驶仓4分30秒。当他离开时，"所选飞行高度"反复变化，其中包括数次将飞行高度设定在100英尺（30米）。 3月24日德国之翼A320客机坠毁于法国南部的阿尔卑斯山区，所载150名乘客无一生还，该机副驾驶员卢比茨被指涉嫌蓄意坠机。 卢比茨过去曾接受过神经科和心理医生的治疗，医生也曾多次为其开具病假条，坠机事故当天医生也为其开具假条。更令人疑惑的是，警方在其公寓发现了撕毁的病假条碎片。 德国媒体报道，失事客机的机长桑德海默在起飞后不久走出驾驶舱去厕所，事发时鲁比茨单独掌控飞机。 死伤严重 德翼航空4U9525航班3月24日在从西班牙巴塞罗那飞往德国杜塞尔多夫途中，在法国阿尔卑斯山坠毁，机上150人全部遇难。 法国调查机构根据座舱通话器的记录判断，副机长鲁比茨蓄意降低飞行高度，导致飞机撞毁。 遇难者来自18个国家，但大部分是西班牙和德国人。 其中包括16名德国学生和他们的2名教师，一名带着七个月大的儿子的西班牙电影制作人，两名歌剧艺人和其中一人的丈夫、孩子。