德国&#34;间谍门&#34;：默克尔称愿向国会作证

哈通社阿斯塔纳5月6日电 据BBC报道，德国"间谍门"事件继续发酵，政治压力越来越大，总理默克尔表示愿意向国会作证。

最近，一份泄露的德国联邦情报局（BND）的报告显示，该机构为美国国家安全局监视了法国和欧盟的一些目标。 执政联盟伙伴之一的德国经济部长暨社会民主党领导人加布里尔打破"禁忌"，披露之前与梅克尔就此议题的谈话内容，让丑闻事件升温。 加布里尔表示，他两次询问默克尔是否有经济间谍活动的证据。 加布里尔说，"总理两次回答都是说没有。" 德国内政部长德梅齐埃将于周三出席德国联邦议会情报委员会听证会。 默克尔接受电台采访时表示，"我将作证并回答国会调查提出的质询。我很高兴这样做。" 但是默克尔并没有同意提供美国国家安全局交出的IP地址，网上搜索词和手机号码。 她说，其它文件也将提供给议员，但是德方正在与美方讨论此事。只有在商讨之后才能作出决定。 默克尔周一（5月4日）为德国联邦情报局辩护时表示，德国联邦情报局的首要任务就是确保德国人的安全，政府将尽所有可能确保该机构执行这一任务。 "在面临国际恐怖主义危险的情况下，这一执行任务的能力是通过与其他情报机关的合作完成的，其中就包括最首要的机构美国国家安全局。" 她说，总理办公室将准备回应所有问题，而她本人的工作就是"争取正确的平衡"。 "彻底的调查" 社会民主党领袖加布里尔还向默克尔施加压力，要求开展"彻底的调查"。 他说，由美国国家安全局交给德国联邦情报局的一份监听对象名单，包括手机号码和IP地址，应该提交给负责调查这一事态的联邦议会委员会。 德国联邦情报局与美国方面的合作已经多年，但现在外界清楚知道的一点是，他们的监视目标并不仅仅局限于潜在的恐怖主义威胁。 德国联邦情报局设在巴伐利亚州巴特艾布灵的监视站据报被用来监视法国外交部和总统府以及欧洲委员会和空中客车集团。 有德国反对派政治人物批评联邦情报局帮助美国的监视行为等同于叛国罪，对此德国联邦情报局负责人杰拉德•辛德勒反驳称"荒谬之至"。 他说："德国联邦情报局不是美国的工具"。 2013年，当默克尔本人成为美国监视目标时，她曾这样奉劝美国人："相互监视非朋友间所为。"