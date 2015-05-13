杰布•布什试图平息争议 称伊拉克战争&#34;存在失误&#34;

哈通社阿斯塔纳5月13日电 据路透社消息，美国共和党人、可能参加2016年共和党总统提名人竞选的杰布•布什周二试图平息其之前言论引发的争议，称伊拉克战争"存在失误"。

杰布•布什之前发表了支持兄长小布什2003年下令入侵伊拉克的相关言论。他在周日接受《福克斯新闻》采访时称，"我会"授权入侵。 他的此番言论为民主党抨击其的说法提供支持。民主党方面称，杰布•布什与其兄长小布什没有太大差别。 杰布•布什周二在肖恩•汉尼提（Sean Hannity）主持的谈话节目中试图平息相关争议。 "我不知道决定会是什么，那是一个假设，"他被汉尼问及他是否会下令入侵伊拉克时说道。 小布什曾根据显示时任伊拉克总统萨达姆拥有大规模杀伤性武器的情报，决定对伊拉克开战，并且组建国际盟军协助美国作战。 相关情报被证明是错误的。与此同时，面对伊拉克乱局以及"伊斯兰国"武装的崛起，对伊拉克开战的决定在美国仍是各方辩论的热点问题。 "显然，不完善的情报有失误。我的兄长已经承认了此事，我们也必须从中吸取教训，"杰布•布什对汉尼提说。 他还称，他误解了《福克斯新闻》主持人Megyn Kelly在采访中对他提出的相关问题。