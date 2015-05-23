联合国防核扩散会议&#34;因争吵&#34;不欢而散

哈通社阿斯塔纳5月23日电 据BBC报道，联合国《不扩散核武器条约》审议大会因有关一份中东无核提案引发争论，最终以没有达成成果性文件结束。

在闭幕会上，中东无核化问题成为多国代表争议的焦点。 埃及上月在其他阿拉伯和不结盟国家的支持下，向联合国秘书长潘基文建议召开本地区禁止大规模杀伤性武器会议，其具体条件遭到美国和以色列的抵制。 专家认为，这一建议可能会迫使以色列公布自己是否拥有核武器。 美国方面指责埃及等国在此问题上固执己见，阻挠了最后文件的达成。这一观点得到了加拿大、英国等国的支持。 这一建议遭到美国、英国和加拿大否决，下一次有关此事的重审已经定在2020年。 以色列从未确认自己是否拥有核武器。 主管军控及国际安全事务的美国国务次卿罗丝•戈特莫勒（Rose Gottemoeller）在持续4周的谈判之后指责埃及和其它阿拉伯国家在未来谈判中"不愿放弃这些不切实际、行不通的条件"。 戈特莫勒还说，一些与会国家试图"玩世不恭地操纵"整个谈判过程。 但是，据美联社报道，埃及警告说，未能成功达成协议"将在阿拉伯世界和公众舆论面前带来后果"。 上个月，埃及提出举行地区性会谈-不管以色列参不参与，并且没有一个达成一致的议事日程。 一些分析人士建议，此举可能会迫使尚未签署《不扩散核武器条约》的以色列公开澄清在核武器问题上的立场。 《不扩散核武器条约》审议大会上月27日在纽约联合国总部开幕。 在一个月的时间里，大会审议了条约近5年的执行情况，各国代表就核裁军、核不扩散以及和平利用核能等问题进行了磋商。 每5年召开一次的《不扩散核武器条约》审议大会基于与会各方的共识做出决定。 本轮会议的失败意味着下一次就此问题的讨论最早只能在2020年举行。