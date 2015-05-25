哈萨克斯坦专家：已查明&#34;沉睡谷&#34;村民嗜睡症病因

哈通社阿斯塔纳5月25日电 据哈萨克斯坦国家原子能中心消息，我国北部"沉睡谷"卡拉奇村居民嗜睡症的病因已被查明。

哈萨克斯坦国家原子能中心辐射安全与生态研究所主管谢尔盖•卢卡申科称，专家们分析了从卡拉奇周边12座水库采集的地下水、空气和土壤样本后认为，当地一氧化碳和二氧化碳浓度过高而造成的缺氧是"嗜睡症" 产生的主要原因。不过卢卡申科还表示，这一结论仍需要进一步论证。

据卢卡申科介绍，嗜睡症产生的原因是三种因素结合的结果：氧气浓度过低、一氧化碳和二氧化碳浓度过高。根据分析结论显示，当地一氧化碳和二氧化碳的浓度均超过标准值，而氧浓度则非常低。 卢卡申科说："这些指标都超出了正常范围，虽然单一的一个数值超标并不会有太大的影响，但是质变带来了量变，多种因素综合在一起产生的协同效应，就造成了当地居民目前的这种‘嗜睡症'。之前的调查中我们没有考虑到这一情况，所以一直无法查出病因。" 据悉，仅今年1月，卡拉奇村就报告126起昏睡病例，包括一只猫和卡拉奇村村长。由于难以解释这种离奇的现象，当地村民甚至出现阴谋论猜测，包括政府实验和外国放毒。当地政府已经宣布，拨款数百万美元，在附近城市为村民建造住宅和解决村民就业，但不少当地居民对于搬迁计划并不认同。截止目前，已有16户居民搬离当地。（编译：塔尔）