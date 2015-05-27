新加坡逮捕一名&#34;将加入伊斯兰国&#34;的少年

哈通社阿斯塔纳5月27日电 据BBC报道，新加坡当局说，他们逮捕了一名19岁男青年。

当局说，他准备加入"伊斯兰国"IS，并计划对公共目标发动攻击。 这名叫M Arifil Azim Putra Norja'i的少年据信是新加坡以涉嫌恐怖活动拘捕的最年轻的嫌疑人之一。 他的被捕也第一次把新加坡与"伊斯兰国"IS直接联系起来。 罕见 新加坡当局说，Norja'i因从事"与恐怖主义有关联的活动"而被捕。 另一名少年因与极端组织有联系也已经被当局拘押。 据信，因涉嫌恐怖而被捕的案例在新加坡很罕见。 新加坡内政部长说，Norja'i与他认为可以帮助他加入IS的人进行了接触，并了解前往叙利亚的途径。 攻击 据新加坡内政部说，Norja'i还"详细考虑"了攻击关键设施和刺杀新加坡领导人的办法。 如果这些方案都失败了，他还计划用诸如刀子等武器在公共场所发动攻击以"制造恐慌"。 新加坡内政部说，其还在5月抓捕了另一名17岁少年，但该部门没有公布更多细节。 据报，自2002年以来，新加坡已经逮捕了60多名与恐怖活动有关联的人。 去年，新加坡说，有几名新加坡公民已经离开了新加坡到叙利亚加入了"伊斯兰国"。