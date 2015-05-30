若扎•热姆巴耶娃为著名歌星之子主持&#34;开脚锁&#34;仪式（图）

哈通社阿斯塔纳5月30日电 据comode.kz网站消息，我国著名歌星若扎•热姆巴耶娃在音乐娱乐节目《玫瑰的召唤》中，为歌手马迪娜•萨都瓦哈索娃刚满周岁的儿子阿努瓦尔主持了一场隆重的"开脚锁"仪式，并祝福阿努瓦尔顺利踏上人生之路。

马迪娜•萨都瓦哈索娃在自己的Instagram账号上说："小宝贝阿努瓦尔的‘开脚锁'仪式是由若扎•热姆巴耶娃主持的，能有这样一位全国知名的巨星阿姨为他解开羁绊，阿努瓦尔的人生道路一定会坦坦荡荡。若扎阿姨，感谢您最真诚的祝福。" 哈萨克斯坦国家电视台日前推出了新的音乐娱乐节目——《玫瑰的召唤》。该节目由哈萨克斯坦著名歌星若扎•热姆巴耶娃打造，并同阿利•沃哈珀夫和鲁斯帖姆•努尔吉格特共同担任节目主持人。 "开脚锁"，音译为"途萨吾开苏"，是一个假想的开锁仪式，隐含了哈萨克人关于人生起步的想象力。哈萨克人认为，小孩学步前，肯定有一把脚锁绊住了他（她）的腿脚，只有剪掉它，小孩子才能学会走路，少吃苦头，顺利踏上人生旅途。所以在小孩学步前要进行开脚锁仪式。开脚锁仪式上被邀请的客人和左邻右舍相聚在一起要热闹一番。要准备好黑白花线绳和煮熟的结肠。将花线绳和结肠辫在一起，让孩子站立起来，将小腿伴上，再用剪刀或刀子把伴绳剪开。剪开绊绳有其礼节讲究，有让有名声的、有威信的、有子女的人来剪开的；也有让手脚利索的、见多识广的人来剪开的。同时由两人唱开脚锁歌，边唱边牵着小孩向前走。剪开绊绳表示幼儿已迈开了人生之路的脚步，倘若不剪开绊绳，则认为这个孩子不会很快迈开步学会走路。（编译：塔尔）