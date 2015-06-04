土耳其杰伊汉市庆祝&#34;哈萨克斯坦&#34;文化中心落成（图）

哈通社阿斯塔纳6月4日电 据哈萨克斯坦驻土耳其大使馆消息，"哈萨克斯坦"文化中心日前在土耳其阿达纳省杰伊汉市正式开馆，当地举行隆重的庆祝典礼。哈萨克斯坦驻土耳其大使詹斯耶伊特•图伊梅巴耶夫、杰伊汉市长阿烈姆达尔•沃兹图鲁克及当地文化界、政界、商界人士出席典礼。

文化中心内设有展馆，通过各类展品、照片和艺术品向土耳其民众介绍哈萨克斯坦的民俗、文化和生活习俗。馆内还有大量介绍哈萨克斯坦与土耳其关系的书籍。

中心计划开展一系列文化活动，包括组织"哈萨克电影周"活动。活动期间，将公开放映由土耳其语配音的《我童年的天空（Менің балалық шағымның аспаны）》、《克兹吉别克（Қыз Жібек）》、《游牧战神（Көшпенділер）》、《巴伊铁列克（Бәйтерек）》、《戴花帽的天使（Тақиялы періште）》等一批国产优秀电影。 哈萨克斯坦驻土耳其大使詹斯耶伊特•图伊梅巴耶夫在典礼上致辞说，哈萨克斯坦和土耳其两国人民文化相近、民俗相通，是传统友好的兄弟之邦，两国各领域合作潜力巨大，互利合作前景广阔，欢迎土耳其人民常来哈萨克斯坦做客。 土耳其杰伊汉市长阿烈姆达尔•沃兹图鲁克高度评价哈萨克斯坦在文化领域取得的不凡成就，并强调哈萨克斯坦多民族和谐共存的多元社会建设经验值得各国学习。 土耳其杰港口城市杰伊汉市位于该国南部地中海沿岸，由阿达纳省负责管辖，距离首府阿达纳市43公里，面积1,444平方公里，海拔高度30米，是土耳其重要的原油运输枢纽之一。（编译：塔尔）