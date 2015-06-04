贝克汉姆：国际足联丑闻&#34;卑劣又难看&#34;

哈通社阿斯塔纳6月4日电 据BBC报道，在国际足联主席塞普•布拉特宣布将会辞职之后，前英格兰足球巨星、国家队队长大卫•贝克汉姆（David Beckham）表示："FIFA是时候改变了。"

在七名国际足联官员被集体拘捕并接受腐败调查的事件爆发之后，布拉特在周二（6月2日）表示将会辞去主席职务。 "我希望现在我们终于开始向正确的方向走了，"贝克汉姆说。 "我们现在知道过去曾经发生过的一些事情非常卑劣，令人无法接受，也令我们如此热爱的这项运动显得非常难看。" 有关方面正在对FIFA的腐败展开两项独立的刑事调查，其中包括瑞士检察部门正在对2018和2022年世界杯申办过程作出的调查，两届世界杯计划分别在俄罗斯和卡塔尔举行。 曾经效力过曼联、皇家马德里、洛杉矶银河、AC米兰和巴黎圣日耳曼等俱乐部的贝克汉姆，也是英格兰申办2018年世界杯团队中的一员，不过申办最终落败。 "足球不是由少数身居高位的个人所拥有的，它属于全世界所有热爱这项运动的亿万人民，"这名前职业球员说。 "FIFA是时候改变了，我们所有都应该对此表示欢迎。"