哈通社代表队获国家民俗游戏竞技锦标赛女子组&#34;抛接髀石&#34;项目冠军

哈通社阿斯塔纳6月20日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）20日，位于阿斯塔纳的可汗大帐娱乐中心举行了一场国家民俗传统游戏--髀石竞技锦标赛，来自国内传媒界的8支代表队参加了比赛。

其中，在女子"抛接髀石"项目中，哈萨克国际通讯社代表队成员萨娅古丽•加勒哈森脱颖而出，赢得冠军；而男子"打髀石"项目的冠军桂冠则被阿斯塔纳电视台代表队摘得。 KazContent传媒公司董事长、髀石游戏运动全国协会主席艾多斯•柯德尔玛表示，髀石游戏运动具有丰富的游戏性和竞技性，在游牧民族传统中有着超过三千年的历史。因此即使是到了现代，这一民俗传统运动也应被保持下去。他强调，目前在协会的倡导下，已经在全国范围内成立了70多个团体推广此类运动。"为大力推广髀石游戏运动，我们计划在年内组织至少9场全国性和国际性的此类赛事，今天在阿斯塔纳举行的这场比赛仅仅是我们迈出的第一步。"他说。 "髀石"，也被称为羊拐，是羊及其它动物后腿膝关节的一块轮骨。羊髀石游戏在中亚游牧民族中极为盛行，是哈萨克族传统民俗竞技运动中的重要组成部分。（编译：塔尔）