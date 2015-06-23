哈萨克斯坦驻加拿大使馆为收养儿童举办&#34;阿斯塔纳日&#34;庆祝活动（图）

哈通社阿斯塔纳6月23日电 据外交部消息，哈萨克斯坦驻加拿大使馆为哈萨克斯坦收养儿童组织举办"阿斯塔纳日"庆祝活动。

哈萨克斯坦驻加拿大大使康斯坦丁•吉哈罗夫在讲话中感谢加拿大政府部门、收养组织对哈加收养合作事业长期以来的支持和收养父母对孩子们倾注的无私关爱。大使向来宾和孩子们介绍了哈萨克斯坦近些年在社会各项事业中取得的成就，并祝愿孩子们茁壮成长。 吉哈罗夫说，为被收养孩子们组织举办文化活动已成为大使馆的传统，我们重视孩子们和哈萨克斯坦保持联系，大使馆的大门对收养儿童来说永远是敞开着的。

以阿斯塔纳市城市建设为题材的图片深受孩子们喜爱，4月份到过哈萨克斯坦的加拿大记者、摄影师吾•鲍姆向孩子们讲述了自己在阿斯塔纳的亲身经历和所见所闻。他认为，可汗大帐娱乐中心令人惊叹，和平和谐宫极具特色，阿斯塔纳歌剧院是世界上最美的歌剧院之一。 他说，自己一到阿斯塔纳就喜欢上它了。在极短的时间内，建设如此美丽的城市，是哈萨克斯坦经济飞速发展的见证，反映了哈萨克斯坦的国力。 使馆工作人员为孩子们组织了娱乐活动，有拔绳、跳跃比赛和手举气球奔跑等，还准备了民族特色的饭菜和精美小礼品。 被收养孩子们的父母对大使馆举办这次活动表示感谢，他们说，为孩子们能有机会感受祖国文化氛围感到高兴。（编译：夏力）