希腊债务危机：欧元集团称新建议&#34;全面&#34;

哈通社阿斯塔纳7月10日电 据BBC报道，欧元集团形容希腊为寻求重要的第三轮挽救方案而提出的新建议是"全面"的。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆说，周六的欧元区财经会议上将可以做出"重大决定"。 希腊提出的建议目的是防范该国金融崩溃，并防止希腊退出欧元区。 希腊总理齐普拉斯将于今日（星期五）提交有关计划，并到国会表决。他的计划当中包含多项上周六公投之中被否决的内容。 齐普拉斯已经在周四限期前，向希腊的贷款人 - 欧洲委员会、欧洲中央银行和国际货币基金组织 - 提出建议。 欧元集团主席迪塞尔布洛姆说，新的希腊文件是"一份全面的文本"，而且来自希腊国会的支持让它"更具信誉"。 不过他说："即便如此，我们还需要详细考虑有关建议是否良好，数字是否实际合理。无论如何，我们将会做出重大决定。" 欧元区财政部长将于星期六在布鲁塞尔开会。欧元集团领袖也定于星期日下午举行会议，然后举行全体欧盟峰会。 "争取更佳的协议"

希腊提出的建议目的是防范该国金融崩溃，并防止希腊退出欧元区 在雅典，齐普拉斯在希腊国会辩论前召开执政激进左翼联盟会议。 一名政府官员援引他对该党的国会议员说，公投让他有了人民授权争取更佳的协议，而不是离开欧元区。 BBC在雅典记者洛文说，齐普拉斯将受到很大批评说他当选是因为他承诺停止经济紧缩政策，上星期日才赢得向债权人说"不"的公 投，但是现在却几乎把一切承诺抛诸脑后。 星期五，赞成和反对新挽救方案的组织将在雅典举行集会。