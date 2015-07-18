将哈萨克&#34;诗圣&#34;阿拜•库南巴耶夫带到中国的哈焕章

哈通社北京7月18日电 本社记者萨德克•阿克加诺夫6月28日在北京举办的阿拜•库南巴耶夫诗歌朗诵纪念活动期间，专访了中国阿拜学泰斗哈焕章。

"哈萨克‘诗圣' 阿拜•库南巴耶夫是我们大家的精神支柱，"哈焕章说。"据我所知，蒙古人在读阿拜作品的时候，会将右手放在自己胸前，因为他们是把阿拜当作圣人看待的。而中国新疆的哈萨克族会说阿拜是他们的太阳、月亮、大海。在他们当中还流传着家中有阿拜作品的人家是有福的，而没有阿拜作品的人家就不能算是哈萨克的说法。世界上没有几个民族会如此尊崇自己诗人。" 在哈萨克斯坦，人们经常将阿拜同普希金和莱蒙托夫做比较，对此哈焕章有自己的看法。他说："阿拜和大家提到的其他诗人不太一样，是不能相提并论的。阿拜不仅仅是个诗人，他还是政治家、思想家、哲学家和教育家。人们之所以称他为‘诗圣'，在于他是运用作诗来表达自己思想境界的人。而向这种被称之为‘诗圣'的人并不多，印度有泰戈尔，中国有杜甫。" 中国新疆伊犁晚报哈语部编辑努尔波拉特•阿布德卡德尔在接受本社记者采访时说："哈焕章笔名哈拜，他用自己的一生向中国人民介绍阿拜，为了庆祝这位老人90岁的生日，借此次阿拜诞辰170周年诗歌朗诵纪念活动，我们给这位中国阿拜学泰斗准备了一份特殊的礼物--我们出版的新书《哈拜》。" 哈焕章少年时开始接触哈萨克族伟大诗人阿拜的诗歌，上世纪五十年代走上阿拜诗文的翻译和研究之路。1958年他的学术论文《哈萨克伟大诗人阿拜》在《天山》杂志第八期发表。1983年出版《阿拜诗选》（新疆人民出版社）。1987年出版《阿拜和他的诗》（评论集、哈文，1987年民族出版社）并获得1979-1989年中国少数民族文学研究"优秀著作奖"。在其著作《哈萨克阿肯》中，作者将阿肯弹唱艺术作为独属于哈萨克的独特艺术进行了研究，并对哈萨克历史上有名的阿肯，如哈萨克口述历史的鼻祖-哲饶（жырау：古代口述历史的专家）布哈尔、以及阿肯江布尔、艾库姆斯、布尔詹沙勒和莎拉等后来继承者们的弹唱事业做了详细介绍。哈焕章还获得了东哈州阿拜镇荣誉公民称号。