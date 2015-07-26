朝鲜领导人金正恩&#34;罕有&#34;向中国志愿军致敬

哈通社阿斯塔纳7月26日电 据BBC援引朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩25日在平壤举行的第四次老兵大会上发表演讲，向朝鲜人民军烈士和中国人民志愿军烈士表达崇高敬意。

报道说，金正恩对取得抗日战争和朝鲜解放战争胜利的参战者表示最高敬意和慰问，向致力于实现朝鲜人民的自由独立与东方和平、与朝鲜人民军并肩作战、流血牺牲、帮助朝鲜进行正义革命战争的中国人民志愿军老兵表达崇高敬意。 7月27日是朝鲜战争停战纪念日，朝鲜称为祖国解放战争胜利纪念日。朝鲜前三次老兵大会分别于1993年、2012年、2013年举行。 中国媒体纷称，金正恩这样的表态十分罕见。 据《华尔街日报》7月1日报道，有消息人士透露，中国已正式金正恩参加今年9月的纪念二战胜利70周年纪念阅兵仪式。如消息属实，这是金正恩自2011年底执政以来，第一次接到中方的正式访问邀请。 目前，这一消息尚未得到中国和朝鲜方面的确认。 金正恩执政以来还未出访过其他国家。今年1月，印尼政府曾宣布，金正恩将出席4月在印尼万隆举行的亚非会议60周年纪念活动。然而金正恩表示不出席这一活动。 今年1月，俄罗斯宣布邀请金正恩出席5月9日在莫斯科举行的卫国战争胜利70周年庆典活动，此前，朝鲜方面也回复金正恩会参加这一活动。 但在4月30日，俄罗斯官方又证实金正恩以国家内部事务为理由取消了原定访问计划。