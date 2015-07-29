美国牙医帕尔默&#34;遗憾&#34;杀死津巴布韦名狮子

哈通社阿斯塔纳7月29日电 据BBC报道，美国牙医沃尔特‧帕尔默早前在津巴布韦打猎，杀死了一只在当地十分有名的狮子。他表示对事件感到遗憾，不过坚持他在当地打猎没有违法。

被杀的狮子名叫塞茜尔，是津巴布韦最有名的狮子。当地警察已就事件逮捕两人，并说帕尔默可能被控偷猎。 来自明尼苏达州的帕尔默说他依赖专业的导游寻找狮子，及已拿取相关的牌照合法打猎。 他说他在打猎结束后才发现狮子的身份。 帕尔默相信支付5万美元去打猎，据称他用弩及来福枪杀死狮子。 慈善团体津巴布韦保育特别小组指，塞茜尔被杀后，被剥皮及斩首。 两名津巴布韦人--一名专业猎人及一名农场主人--被控偷猎。他们都没有打猎的牌照。 如果两人被判罪名成立的话，最高刑罚可判监15年。他们周三会上庭。 帕尔默被认为已经回到美国，并指他的导游已领取"所有适用的牌照"。 他周二公布声明，并说："我依赖当地专业的导游，确保这次打猎合法。" 他说津巴布韦或美国的人员都未有联络他，不过他说，如果他们有甚么咨询的话，都会提供协助他。 帕尔默说："打猎是我的嗜好，而当时我的活动都是负责任及合法。对于我的喜好导致这只狮子的死亡，我深表遗憾。"

愤怒的民众在沃尔特‧帕尔默的诊所门前放满了野生动物的娃娃 帕尔默的诊所周二没有开门。当地传媒报导，诊所门口有一张告示，请来访者联络一间公关公司。 大批愤怒的网民到帕尔默的诊所的脸书专页留言，专页之后被关闭。帕尔默的诊所的网页也被拿下。 如同很多非洲国家一样，津巴布韦在打击非法狩猎及偷猎。因为这两种活动，很多野生动物濒临绝种。 塞茜尔今年13岁，吸引不少游客前往万基国家公园，一睹其风姿。 塞茜尔被认为于7月1日被杀，不过牠的尸体在几日后才被发现。 津巴布韦保育特别小组说，猎人们在夜间狩猎，以饵引诱塞茜尔离开万基国家公园范围。 塞茜尔有参与牛津大学的研究，牠戴了一个卫星定位的颈圈，令官方人员可以追踪牠的行踪。津巴布韦保育特别小组指，猎人们尝试破坏颈圈，不过没有成功。 津巴布韦保育特别小组主席约翰尼‧罗德里格斯对BBC说，塞茜尔"从未打扰任何人"，是"其中一只最美丽的动物"。 约翰尼‧罗德里格斯补充，狮群中的新雄狮为了让雌狮跟牠交配，会把塞茜尔的六只幼狮杀死。 约翰尼‧罗德里格斯说："它就是这样运作......野外就是如此，自然规律在运行。" 在南非洲的某些国家，猎杀狮子并非违法。不过，猎人需要向政府申请有效牌照。