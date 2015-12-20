今年韩国最具代表性成语：&#34;昏庸无道&#34;

时值年末，韩国《教授新闻》针对全国各大学教授实施提名与问卷调查，选定了"昏庸无道"作为今年最具代表性的成语。

《教授新闻》每年由全韩各大学不同领域的教授组成委员会，提出22个能反映韩国社会现况的代表性成语，交由报纸执笔群及名誉教授选定其中5个后，再以问卷形式交由全国教授投票决定排名。 今年，"昏庸无道"成为全国教授所选定排名第一的成语，这句话明显针对当执政当局而来。排名结果公布后，在韩国网上出现一阵热议与转载潮。 提名该成语入榜的高丽大学哲学研究所所长李承焕，解释推荐"昏庸无道"四字的理由称："年初时，MERS事件造成国内人心惶惶，政府也没能控制疫情，显露出无能；年中青瓦台又施压执政党院内代表（国会党团干事长）辞职，对三权分立与议会原则造成重大毁损；进入后半期，又因国编历史教科书争议，造成国力耗损。" 李承焕教授更在《教授新闻》投稿表示："我认为，教授界采纳‘昏庸无道'作为今年的四字成语，就是殷切反映希望，我们社会中愚笨与庸烈的那些人，能从支配体系中脱离开来。"

今年的代表成语排行榜中，居首位的"昏庸无道"得到59.2%的得票率，大幅领先其他名次。后列的代表性成语分别为第2位"似是而非"（14.3%）、第3位"竭泽而渔"（13.6%）、第4位"危如累卵"(6.5%)与第5位"刻舟求剑"（6.4%）。 上榜的代表性成语，反映出执政者与政客们，过分追求自身利益，以及当局将所推行的各项政策，以各种正面形象或美名加以包装，实际上却暗藏其他企图；只顾及眼前利益，不为长远大局着想，面对民意过分固执而不知变通，使国家陷入险峻局势。 今年发生的MERS疫情失控、前执政党议员成完钟贿赂风波与无法提升劳工权益等问题，使不少韩国教授，对当局解决问题的能力与诚意，提出质疑批判。

韩国政府于今下半年强势主导将原先由民间出版社所编撰的中学历史教科书，统一改为国编，引发学界极大争议，成为多数教授在选定今年度代表性成语的最大依据。 提名"似是而非"的金刚大学佛学系教授石吉岩指责："从国编历史教科书开始的最近连串政策来看，大部分的情况，政府不是表示‘是为国民'，就是宣传为‘公正客观'，实际上是在扭曲根据，将子虚乌有之物捏造成宛如事实，并宣称其具正当性。" 而除排行榜前5名外，包括"焚书坑儒"、"因漏守旧"、"殷鉴不远"等措词激烈的成语，也都出现在最初的提名表单中，凸显了学界对执政当局的不满。 《教授新闻》是韩国代表性的职能媒体之一，1992年由各国立与私立大学教授联会与支持民主化的教授们发起，以周报形式发行，专门报道各大学教授聘用情形与教权议题，并对韩国社会议题做深层分析。 该报自2001年起，于每年年底公开最具代表性成语。历来选定的代表成语首位，如2004年的"党同伐异"、2007年的"自欺欺人"、2012年的"掩耳盗钟"及去年的"指鹿为马"等，皆具相当程度之批判性。（来源： BBC中文网）