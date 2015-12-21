中国有望在元旦开始实施&#34;全面两孩&#34;

哈通社阿斯塔纳12月21日电 据外媒消息，中国人口与计划生育法修正案草案周一（12月21日）提交人大审议。修正案拟于2016年1月1日起施行，这意味着如获通过，"全面两孩"元旦开始即可实施。

官方新华社报道还透露，修正案草案将人口与计划生育法第十八条第一款修改为：国家提倡一对夫妻生育两个子女；符合法律、法规规定条件的，可以要求安排再生育子女。具体办法由省、自治区、直辖市人民代表大会或者其常务委员会规定。 另外，修正案草案删除了对晚婚晚育夫妻、独生子女父母进行奖励的规定，规定符合政策生育 的夫妻可以获得延长生育假的奖励或者其他福利待遇，删除夫妻应当接受计划生育技术服务指导等条款。 面对中国人口老龄化、人口红利消失等诸多社会和经济压力，中共十八届五中全会今年10月决定，全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策，为中国实行了30多年的计划生育"一胎"政策划上了句号。 在两孩政策全面实施之前，中国已经实施了"单独"两孩的政策，但效果似乎并不理想。 普遍分析认为，随着中国城镇化程度越来越高，生育孩子的成本也越来越高，高昂的住房、教育、医疗等诸多因素成为人们生育时不得不考虑的问题。 本次的计划生育修正案规定，符合政策生育 的夫妻可以获得延长生育假的奖励或者其他福利待遇。但具体将出台哪些福利待遇，目前尚不清楚。 这些鼓励生育的措施究竟能起到多大的作用也仍然有待观察。