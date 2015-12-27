外媒：俄公司推出&#34;普京味&#34;香水

哈通社阿斯塔纳12月27日电 据外媒报道，如果你的男人在今年圣诞节期间散发出黑基木和冷杉果的气味，他有可能是喷了一种向俄罗斯总统普京致敬的新香水。

据英国《卫报》网站12月24日报道，"领导人一号"是一种从普京身上获得灵感的香水。该香水于24日起在莫斯科上市销售，这对于在新年前夕挑选礼物的俄罗斯人来说，实在是适逢其时。新年前夜在俄罗斯是一个重要的节日。 报道称，100毫升装的这款香水售价600卢布（合550元）。其黑色流线型的香水瓶上印有俄罗斯总统的侧面头像以及英文"灵感来自弗拉迪米尔•普京"的字样。 推出这款香水的香水商是出生于白俄罗斯的弗拉迪斯拉夫•列库诺夫。他说："这是一种温暖的香型，一种有质感的香型。它温柔，但同时也非常坚定。" 报道称，这款香水从24日开始在莫斯科的GUM百货商店销售，也可以在网上订购。专柜的销售人员称，已经有了来自德国和中国的订单。销售人员还希望送一瓶给普京本人。2000瓶限量版香水已经制作完毕，香水制作商希望随后同款的女士版香水也将能新年期间推出。香水销售收入的一部分将捐出用于帮助残疾儿童。 根据《共青团真理报》报道，这款香水带有柠檬、香柠檬和黑基木的香味。一位香水顾问告诉该报："刚开始的时候这种香水有一种柑橘味，但接下来其香味会让你心胸开阔，你会感觉其森林气息的核心香味--松木和冷杉果的气味。最后会有麝香和绿豆气味。女士甚至会比男士更喜欢这种香水。" 报道称，对于已经拥有普京T恤、茶杯、冰箱贴和iPhone保护套--所有这些纪念品在莫斯科的商店里都能买到--的普京粉丝来说，这款香水可能是再合适不过的礼物了。