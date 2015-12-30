厄尔尼诺现象&#34;可能造成人道危机&#34;

援助组织说，有纪录以来最强劲的厄尔尼诺气候循环很可能在2016年令数以百万人受到饥饿和疾病的威胁。

这个气候现象将加剧某些地区的干旱，而另一些地区则涝灾更为频繁。 受灾最严重的包括非洲一些地区，预料明年2月将会到达缺粮的高峰期。 而加勒比地区和中、南美洲将在未来半年受打击。 "最暖一年" 厄尔尼诺现象会推高全球气温和扰乱气候规律，令2015年成为有记录以来最暖一年。 英国雷丁大学的尼克•克灵格曼博士说："使用某些方法测量，这已经是有记录以来最强劲的厄尔尼诺现象。很视乎测量的方法。" 他说："在很多热带国家，我们看到雨量减少了20%到30%。印度尼西亚出现严重干旱；印度季风减弱了大约15%；巴西和澳大利亚的雨季也将减弱。" 随着干旱和洪水持续，援助机构担心可能造成严重打击。据说非洲大约有3100万人正面临粮食供应危机，幅度比去年大增。 在埃塞俄比亚，预计2016年需要接受人道援助的人口大约1020万。 乐施会等援助机构担心厄尔尼诺现象在2016年持续，将加剧目前因为叙利亚、南苏丹、也门等地的战争而造成的紧张。 他们说，非洲南部缺粮情况很可能在2月到达高峰，因为估计马拉维在3月前有将近300万人需要人道援助。 干旱和不寻常的雨水已经影响了危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多和尼加拉瓜大约200万人口的生活。预料中美洲将于一月份受到更多洪水冲击。 很多发展中国家直接感受厄尔尼诺现象的打击之际，发达国家将感受到粮食价格的打击。 粮食价格 克灵格曼博士说："厄尔尼诺现象通过社会和经济系统带来的打击还需要一些时间体现。" 他说："历史上，主食价格要提高5%到10%。咖啡、米、可可等谷物将特别受影响。" 厄尔尼诺现象可能在春天减退，但是这未必是好消息。 通常拉尼娜现象会紧随着厄尔尼诺现象出现，天气情况将会反过来但损害则相类似。 科学家说，厄尔尼诺现象出现期间，大量热力从海洋转移到大气层。通常这种热转移之后海洋温度下降，出现拉尼娜现象。 克灵格曼博士说："不能确定但有可能的是明年这个时间，我们将谈论很多倒过来的打击。" 他说："在厄尔尼诺现象时干旱的地方，明年拉尼娜现象出现时可能会有洪涝。" 他认为："这是同样具破坏力的。只是方式倒转。"（来源：BBC中文网）