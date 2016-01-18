亚投行首任行长履新 承诺亚投行&#34;创新最佳国际准则&#34;

哈通社阿斯塔纳1月18日电 据BBC报道，刚刚履新的亚洲基础设施投资银行（AIIB）首任行长金立群在周末接受中国媒体采访时承诺，将用"创新的最佳国际准则"来运营这家备受关注的多边机构。

"如果你这个所谓的国际最佳准则，不吸收最近30多年来发展中国家的经验，不接受中国的发展经验，就称不上真正的国际最佳准则，"金立群在接受北京财新传媒总编辑胡舒立采访时表示。

AIIB于1月16日正式开业，金立群任首任行长。截至去年4月15日，亚投行的意向创始成员国已经达到57个，包括14个二十国集团（G20）国家，10个东盟国家，以及14个欧盟成员国家。

"与虎谋皮"

金立群表示，AIIB在成立后将投资包括能源、电力、公路、铁路、港口和城市建设等项目。他虽然没有透露目前AIIB已经在哪些国家展开投资，但表示这些国家主要来自南亚、中亚和东南亚。

在该多边机构的治理架构上，金立群表示AIIB不应该设立常驻执行董事会。"成本是一个问题，最重要的问题是职责不清，职权不明，没人负责，"他说。目前的多边机构治理体系很容易造成"责任真空"，致使效率低下。

"取消常驻执行董事会，这是我坚持的，但不是我原创，"他说："在世界银行和国际货币基金组织，早就有人提出要取消常驻执行董事会，但最高权力机构--理事会--不做决定，请执行董事会去讨论。请执行董事会讨论取消执行董事会的事，等于是与虎谋皮。"

不限于亚洲



在被问及外界担忧AIIB的最大股东是中国，总部落户北京，且行长也是中国人，如何体公正性时，金立群回应称，外界最终是否担忧，不取决于这些，而取决于制度。"只要亚投行是按照成员国一致同意的公司治理框架来运行，就没有问题。"

当然，虽然目前AIIB创始成员国中包括英国等美国与日本的盟友国，但日、美两国的集体缺席，不时引发人们的关注。除此之外，仅在中国，已经有诸如"一带一路"等大型基建项目，不免引发人们对其职责分工的不解。

但金立群说，AIIB与"一带一路"等项目不一样，并不存在竞争的关系。在具体实施过程中，由于项目牵涉到的资金之多，AIIB也与金砖银行等机构有合作。在AIIB的项目覆盖问题上，金立群暗示，AIIB的投资也将触及亚洲以外的其他发展中国家，包括非洲与拉美。

在17日的AIIB成立新闻发布会上，金立群还被日本记者问及如何看待日本缺席亚投行。他回答说："亚投行的大门将一直对等候入会的国家开放。"