英格兰公立女校&#34;中学会考成绩更好&#34;

哈通社阿斯塔纳1月28日电 据BBC报道，对最新考试成绩的分析指出，英国英格兰地区公立女校的中学会考成绩，普遍超过男女混合学校。

有英国中学会考之称的普通中学教育证书考试（GCSE），在中学第五年进行，可以作为16岁中学毕业生就业的资格证书。

分析还发现，来自贫困家庭的女生，如果就读女校，中学会考成绩将优于在男女混校就读的贫困家庭女生。

这一研究显示，就读男校学生的中学会考成绩并没有如此突出的优势。

在GCSE的总成绩中，公立女中有一成学校，表现特别优异。

研究还发现，英格兰的公立男校或女校大多集中在伦敦和东南地区。

其中，伦敦地区的GCSE成绩在英格兰占据榜首，研究显示，大约三分之一的伦敦中学为男校或女校，单一性别学校的比例远远高出其他地区。

伦敦女校本年度的GCSE成绩格外突出，比其他学校平均成绩高出12%。

该研究称，伦敦周边地区的男校或女校，包括私立和类似重点中学的文法中学，仿佛带着好成绩"圣光"。

男校或女校通常少数族裔比例较高，但是享受免费午餐的贫困家庭学生比例却偏低。

此类单一性别学校的老师年纪偏大，报酬更高，请病假次数也大幅度低于男女混校的老师。

女校协会主席卡罗琳•乔丹认为，今年对女校成绩的这些分析是为女子学校教育平反。

她说，全班都是女生的情况下，老师可以用最适合女生的教学方法。

"女孩子协作精神更好，她们更喜欢讨论型的课堂。"

全部是女生的环境，她们可以"逃避对性别的模式化"，鼓励更多女生深入理科学习。

"女生也更加自信，他们不用成为某一类型的女孩，她们可以放松做自己的事情。"