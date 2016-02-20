欧媒：英国是欧盟改革谈判&#34;赢家&#34;

哈通社阿斯塔纳2月20日电 据BBC报道,英国首相卡梅伦在欧盟改革谈判中获得"成功"之后，立即宣布将于6月23日举行全民公投决定是否继续留在欧盟内部。

欧盟各主要成员国媒体纷纷点评欧盟改革谈判中各国的得与失，有些甚至质疑：为挽留英国，其他欧盟成员国付出的代价是否太高？

西欧

比利时《自由报》（La Libre）头版大标题写道--"欧盟：卡梅伦最终胜出"。

评论接着说，对伦敦来说是"好消息"的，对欧盟其他国家来说就"不一定好"了。

法国《世界报》（Le Monde）则更加直接地警告说，"为避免英国脱离欧盟而达成的（欧盟改革）协议，为最终欧盟‘随意化'和‘解体化'打开了大门"。

这份法国很有影响力的保守派报纸认为，谈判最终以"卡梅伦胜利"告一段落，不过对于欧洲联盟来说，成员国之间的不团结、自顾自和相互不信任也因此开始变得越来越深。

中欧

德国的《世界报》（Die Welt）写道，"尽管谈判的戏剧性场面似乎持续的比外界期待要久，但卡梅伦最终赢得了他所希望得到的东西......他几乎一切要求都得到了满足，只有几个小关节上需要妥协"。

德国新闻网站Grenzecho.net评论说，英国赢得了欧盟改革，而欧盟则避免了"解体"的生死存亡危机。

东南欧

意大利的《共和国报》（La Repubblica）指出，"卡梅伦可以庆祝了，因为他几乎所有要求都得到了满足"。

意大利《二十四小时太阳报》（Il Sole 24 Ore）认为，无论如何谈判成果来之不易；不过也有意大利分析人士警告说，"削减和克扣"其他欧盟成员国公民在英国居住和工作时的福利，最终会影响欧盟公民自由流动的基本原则。

匈牙利中间左翼报纸《人民之声》（Népszava）叹息称，改革协议让原本已经开始脱落的"联盟假面"更加明显，而中欧和东欧新加盟国家则只能无助观望。