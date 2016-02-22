纳扎尔巴耶夫：&#34;国家地理&#34;哈语版提升了国语的国际地位

哈通社阿斯塔纳2月22日电 近日，国际知名的《国家地理》（National Geographic）杂志的哈萨克语版第一期正式发行。

国际知名的《国家地理》杂志是第一次踏进中亚国家，也是首次发布哈语版本。

第一期发布的杂志首页印有纳扎尔巴耶夫总统给杂志编辑团队的题词。

总统在题词中写到："我认为这样一本国际知名的杂志能够在哈萨克斯坦、并且以哈萨克语发行，是我们发展母语过程中取得的又一个国际性的成果。此杂志将通过对哈萨克斯坦这个伟大草原之国的壮丽山河与源远流长的历史真实的记录，向全世界充分展示其旅游业巨大的潜力。同时，这也将成为我们国家独立的象征。"

《国家地理》是1888年国家地理协会出版的图书，现在已经成为世界上最广为人知的一本杂志，其封面上的亮黄色边框以及月桂纹图样已经成为象征，同时这些标识也是国家地理杂志的注册商标。

杂志每年发行12期，但偶尔有特版发布则不在此限。

杂志内容为高质量的关于社会、历史、世界各地的风土人情的文章；其印刷和图片之质量标准也为人们所称道。这也使得该刊成为来自世界各地的摄影新闻记者们梦想发布自己照片的地方。早在20世纪初期，国家地理杂志即已经开始使用一些当时罕见的彩色照片。

据悉，2016年《国家地理》是创刊128周年。1995年国家地理开始发行日文版，这也是第一个本地化版的国家地理。《国家地理》以38种不同的语言全球发行。