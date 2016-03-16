李克强：美国大选&#34;很热闹&#34;中美关系不会变

哈通社阿斯塔纳3月16日电 据BBC报道，中国总理李克强周三（3月16日）首次谈及美国大选。他将此次大选形容成"很热闹，吸引眼球"。不过他说，不管谁最终赢得大选，中美关系的大势不会变。

"中美两国之间有广泛的共同利益，当然也存在着分歧，有的还是比较尖锐的，这毋庸讳言。"李克强在回答美国全国广播公司记者的提问时还说，正在进行的美国大选"很热闹，吸引眼球，但是不管花落谁家，最后谁当总统，我相信中美关系向前发展的大势不会改变。"

"一段时间不少人纷纷议论中美之间的分歧，但是往往会忽视中美之间去年发生的一个重要事情，就是中国成为美国最大的贸易伙伴，贸易额接近5600亿美元，这本身就表明中美的共同利益是在不断扩大，而且远远大于分歧。"

"民粹主义偶像"





周一（3月14日），《环球时报》在一篇名为《特朗普，弄假成真的民粹主义偶像》的社评中说，特朗普现象"揭开了美国社会思想动荡的盖子"

虽然此次美国大选的参选人对中国作出过不少受争议评论，但中国官员并不对此发表看法。此前，中国外交部新闻发言人华春莹表示，中国不对参选人的言论进行评论。

不过，中国的官方媒体近来对其中一位参选人、共和党的特朗普言论多有批判。周一（3月14日），《环球时报》在一篇名为《特朗普，弄假成真的民粹主义偶像》的社评中说，特朗普现象"揭开了美国社会思想动荡的盖子"。

"一名种族主义者在美国政坛的崛起也给世界上带来不安。美国政治通常是可预测的，但特朗普代表了‘各种可能性'和‘不可预测性'。"文章还说，即使特朗普只是"虚惊"，也已经很过分了。